La dernière petite praline de caviar de LaMelo Ball est servie, quel joueur

Merci aux Dieux du basket de nous avoir rendu LaMelo Ball après seulement six semaines d'absence. Parce que depuis qu'il est de retour, le meneur des Charlotte Hornets enchaîne les passes lumineuses. C'est simple, il y en a une par soir. Un caviar spectaculaire à chaque fois qu'il foule les parquets. Allez, la petite dernière.

C'est le nouveau Jason Williams. En potentiellement plus fort en plus. le QI, la vision et la vista de LaMelo Ball en font un joueur régal, qui va toujours faire le show. Mais il est important aussi de noter qu'il joue bien à côté de ça ! Ce n'est pas juste du spectacle. Ses 23 points, 7 rebonds et 6 passes décisives ont permis à son équipe de battre les Detroit Pistons malgré l'absence de Gordon Hayward. Et la franchise de Caroline du Nord occupe toujours la huitième place à l'Est. Elle est en position pour accrocher les playoffs dès la première saison du bonhomme en NBA... fort.