LaMelo Ball, un record au goût amer…

En forme sur ce début de saison, LaMelo Ball a encore régalé son monde face aux Milwaukee Bucks (119-125). Auteur de 50 points à 17/38 aux tirs, le meneur des Charlotte Hornets a tout simplement réalisé son record en carrière.

Dans l'histoire de la NBA, il est ainsi devenu, à 23 ans, le 3ème plus jeune joueur à compiler au moins 50 points et 10 passes décisives dans un match. Et dans l'histoire des Hornets, Ball est seulement le second joueur à atteindre la barre des 50 unités après Kemba Walker (60 points).

Mais dans la défaite, cette performance a eu un goût amer.

"Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser actuellement. Nous avons perdu, donc je pense seulement à ça. Dans l'histoire avec Walker ? K-Walk, c'est mon gars. Il est toujours présent pour m'aider et prendre des nouvelles.

Il me pousse toujours à faire les efforts supplémentaires pour montrer l'exemple. Je n'ai que de l'amour pour lui", a commenté LaMelo Ball face à la presse.

Avec son talent, LaMelo Ball pourra-t-il faire tomber le record de Walker dans les années à venir ? Il en a bien évidemment le potentiel grâce à ses belles qualités offensives.

