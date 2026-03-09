LaMelo Ball rejoint LeBron et Luka dans un club rare

LaMelo Ball vient d’entrer dans un club très fermé de la NBA, rejoignant notamment LeBron James et Luka Doncic dans une statistique rare avant 25 ans.

Même si les Charlotte Hornets se sont inclinés, LaMelo Ball a marqué l’histoire.

Face aux Phoenix Suns, le meneur a compilé 22 points, 7 rebonds et 6 passes. Une ligne statistique qui lui permet d’atteindre un cap historique dans la ligue.

Un club où l’on retrouve des légendes

Avec cette performance, Ball devient seulement le huitième joueur de l’histoire NBA à enregistrer 100 matches avec au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes avant ses 25 ans.

Une statistique qui peut paraître tiré par les cheveux mais qui est révélatrice. Elle le place en effet au milieu d’une compagnie particulièrement prestigieuse. Parmi les joueurs ayant réussi cet exploit figurent notamment LeBron James, Luka Doncic, Oscar Robertson, Giannis Antetokounmpo et Magic Johnson.

Ball signe également le plus grand nombre de matches avec ces statistiques dans l’histoire de la franchise de Charlotte.

Une soirée mitigée pour Charlotte

Malgré la performance de leur meneur, les Hornets se sont inclinés 111-99. Les Suns ont pris le contrôle du match derrière les 30 points et 10 passes de Devin Booker.

Cette défaite met fin à une série de dix victoires pour Charlotte et fait retomber l’équipe à 32-33, juste sous la barre des 50 % de victoires.

Pour LaMelo Ball, la soirée reste toutefois marquante. À seulement 24 ans, il continue d’empiler les performances all-around et s’inscrit déjà dans certaines catégories statistiques réservées aux plus grands de l’histoire de la ligue.