Un titre, ça se joue parfois sur des détails. Mark Daigneault, le coach de l'Oklahoma City Thunder, a clairement ça en tête et sait que la route vers le titre passera peut-être par une série contre Denver. La nuit dernière, lors du quatrième et dernier volet de la série face aux Nuggets en saison régulière, il a ainsi tenté quelque chose pour contrer les relances rapides de la bande à Nikola Jokic, un vrai point fort chez les champions 2023 à ses yeux : la tactique du "remplaçant permanent".

Lors du premier quart-temps, Daigneault a ainsi demandé au rookie Dillon Jones, de constamment rester près de la table de marque, comme s'il s'apprêtait à entrer en jeu. La présence d'un joueur près de la table de marque contraint les arbitres à demander au joueur qui va remettre en jeu de patienter, pour permettre à l'entrant... d'entrer. Sauf que Jones ne servait que de leurre et OKC a annulé le remplacement à chaque fois. De quoi casser le rythme et la possibilité pour les Nuggets de jouer rapidement pour créer le désordre chez le Thunder.

Les arbitres ne sont pas d'accord

Le coup de génie n'aura pas duré trop longtemps, puisque les arbitres ont finalement considéré, à juste titre, qu'OKC était coupable de "mise en retard" et ont sanctionné la stratégie du "remplaçant permanent". Mark Daigneault s'est expliqué à ce sujet.

"Il y a un paquet de remises en jeu pendant les matches. Jokic est malin et il relance très vite pour déclencher des contre-attaques. Les arbitres font le job pour lui, puisqu'ils lui donnent la balle très rapidement. Si vous lui donnez un avantage en lui rendant la balle aussi rapidement, et bien nous allons essayer de contrer ça. Je ne sais pas s'il y a une règle contre ça, mais ils ont sifflé une mise en retard du match quand on l'a fait".

Dillon Jones a quand même eu le droit de rentrer pendant une minutes et quarante-six secondes, après avoir servi de leurre pendant tout un quart-temps.CQFR : Jokic répond à SGA, ça se resserre à l'Ouest