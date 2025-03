Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Hawks : 123-132

Jazz @ Celtics : 108-114

Lakers @ Nets : 108-111

Hornets @ Heat : 105-102

Wizards @ Raptors : 104-119

Pacers @ Bulls : 103-121

Magic @ Rockets : 84-97

Suns @ Grizzlies : 118-120

Nuggets @ Thunder : 140-127

Mavs @ Spurs : 133-129

Blazers @ Warriors : 120-130

Knicks @ Kings : 133-104

Stephen Curry devient assistant-GM en NCAA, une première dans l'histoire

- Les Nuggets ont immédiatement pris leur revanche sur le Thunder après leur défaite du dimanche et la série en saison régulière finira donc sur un 2-2. Nikola Jokic a haussé le ton avec une copie à 35 points, 18 rebonds et 8 passes, en étant nettement moins gêné que la veille. Denver a fait une superbe deuxième mi-temps et un 4e QT élite, dans lequel OKC n'a pas su répondre, pas même Shai Gilgeous-Alexander, limité à 25 points.

Jalen Williams a quitté le match dans le 2e quart-temps pour une douleur à la hanche et n'est pas revenu en jeu. Le Thunder restait sur 8 victoires consécutives et connaît un petit coup d'arrêt à domicile.

- Denver fait une belle opération pour la deuxième place puisque les Lakers ont eux perdu à Brooklyn. Sans LeBron James, Los Angeles avait bien démarré la rencontre, mais a baissé de pied par la suite face à des Nets qui avaient perdu leurs 7 derniers matches. Maladroit (22 pts à 8/26), Luka Doncic a tout de même ramené L.A. à deux points à 10 secondes de la fin, avant que Noah Clowney ne plie l'affaire sur un panier avec la faute.

- Memphis profite aussi de la défaillance des Lakers. Les Grizzlies se sont imposés de justesse face à Phoenix, après avoir effacé 16 points de retard et survécu à un game winner potentiel manqué par Kevin Durant à 3 points. Ja Morant a inscrit 29 points, aidé par le rookie Cam Spencer, précieux dans le money time.

- Idem pour les Rockets, revenus à une longueur du tandem L.A. - Memphis, après leur victoire face à Orlando. Le Magic est retombé dans ses travers et s'est heurté à un os, en ne marquant que 84 points (25 de Banchero). Houston a saisi l'opportunité, emmené par Jabari Smith Jr (20 pts et 5 paniers primés, son record en NBA), et s'offre une troisième victoire consécutive.

- Avec seulement 8 joueurs valides, les Mavs ont réussi à battre San Antonio après cinq défaites de suite. Spencer Dinwiddie (28 pts), Klay Thompson (26 pts), Naji Marshall (24 pts) et Kessler Edwards (22 pts) ont tous inscrit au moins 20 points.

- Stephen Curry (27 pts), le nouvel assistant-GM, n'est plus qu'à deux paniers primés d'atteindre les 4 000 en carrière et les Warriors se sont imposés relativement sereinement contre Portland. JimmyButler a signé son premier triple-double de la saison (15 pts, 10 asts, 10 rbds) et Gary Payton II a battu son record en NBA avec 26 points. C'est la 10e victoire en 11 matches pour Golden State.

- En dehors d'un dernier quart-temps très garbage, les Celtics ont maîtrisé leur sujet à domicile contre Utah. En l'absence de Jayson Tatum, Joe Mazzulla a lancé Sam Hauser et bien lui en a pris. Hauser a battu son record personnel en NBA avec 33 points, et est devenu le 4e joueur de Boston cette saison à inscrire au moins 9 paniers à 3 points dans un match, après Tatum, Derrick White et Payton Pritchard. Jamais quatre coéquipiers n'y étaient parvenus dans la même saison. C'est la 5e victoire de suite pour les Celtics.

- Atlanta a poursuivi sa remontée au classement à l'Est avec une troisième victoire de suite décrochée contre Philadephie. Malgré les 35 points de leur homme fort du moment, Quentin Grimes, les Sixers ont été battus par un collectif solide, dans lequel Zaccharie Risacher a inscrit 22 points, dont 20 dans la seule première mi-temps. Dyson Daniels, étiqueté spécialiste défensif, a fini avec 25 points.

Guerschon Yabusele était à nouveau titulaire et a joué 28 minutes pour 7 points, 4 passes et 3 rebonds.

- Miami n'y arrive plus du tout et a même perdu à domicile contre Charlotte... Le Heat a désormais perdu ses 4 derniers matches. Et encore une fois, le 4e quart-temps a été fatal aux Floridiens, qui ont compté jusqu'à 17 points d'avance avant de s'écrouler. Miles Bridges finit avec 35 points, alors que Mark Williams (24 pts, 10 rbds) et LaMelo Ball (15 pts, 10 asts) ont signé des double-doubles. Moussa Diabaté n'a joué que 9 minutes (2 pts, 2 stls) et Tidjane Salaün n'était pas sur la feuille de match.

- Les Raptors ont été portés par l'étonnant AJ Lawson (32 pts, record en NBA) et quatre double-doubles, dont celui de Lawson, lors de leur victoire à domicile contre les Wizards. Scottie Barnes (14 pts, 13 rbds), RJ Barrett (14 pts, 10 rbds, 8 asts) et Orlando Robinson (13 pts, 11 rbds) ont fait le job. En face, Alex Sarr a lui aussi fini en double-double (16 pts, 11 rbds) et n'a pas pu empêcher la "série" de deux victoires de suite de Washington de prendre fin.

Bilal Coulibaly, qui a lourdement chuté après un dunk, n'a joué que 8 minutes avant de rester hors terrain pour se soigner.

- Josh Giddey (29 pts) a eu le temps de signer sa meilleure perf de la saison au scoring avant de quitter ses partenaires des Bulls sur une blessure à la cheville. Les Bulls avaient déjà fait le boulot contre Indiana, toujours privé de Tyrese Haliburton. Chicago n'est qu'à deux victoires de Miami et Orlando, les deux équipes pour le moment classées 9e et 8e.

- Les Knicks ont torpillé les Kings dans le dernier match de la nuit, limitant les Californiens à 104 points dans leur salle, avec 71 points du trio KAT-Anunoby-McBride.