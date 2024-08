Lauri Markkanen, un trade bientôt impossible ?

En prolongeant son contrat après le 6 août, l'intérieur du Utah Jazz Lauri Markkanen ne sera plus sur le marché avant la fin de la saison.

Depuis plusieurs semaines, l'intérieur du Utah Jazz Lauri Markkanen fait l'objet de nombreuses rumeurs. Potentiellement disponible dans l'hypothèse d'une belle offre, le Finlandais a été courtisé, avec insistance, par les Golden State Warriors.

Mais jusqu'à maintenant, les deux équipes n'ont pas réussi à s'entendre pour un trade. En fin de contrat en 2025, le joueur de 27 ans est actuellement éligible à une prolongation. Mais d'après les informations du journaliste Marc Stein, Markkanen va faire attendre son monde.

Pourquoi ? En signant un nouveau deal à partir de demain, l'ancien joueur des Chicago Bulls peut s'assurer de disputer l'intégralité de la saison 2024-2025 au Jazz. En effet, avec une prolongation après le 6 août, le Jazz ne pourra pas l'échanger avant la prochaine Draft.

Pour Markkanen, heureux à Salt Lake City, l'intérêt est de reprendre (au moins temporairement) le contrôle de son destin. Mais aussi de s'assurer dès maintenant un gros chèque. Et quel intérêt pour le Jazz ?

Il se dit que la valeur du joueur sur le marché risque d'augmenter ! Actuellement, les équipes sont réticentes à l'idée de réaliser une grosse offre pour un joueur libre en 2025. Dans un an, avec un contrat plus long pour Lauri Markkanen, les propositions pourraient être plus importantes. Un deal gagnant-gagnant ?

Lauri Markkanen, la meilleure offre des Warriors insuffisante ?