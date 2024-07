Lauri Markkanen, la meilleure offre des Warriors insuffisante ?

On le sait, les Golden State Warriors, malgré le départ de Klay Thompson, se veulent ambitieux. Les Californiens ont déjà réagi avec les arrivées de De'Anthony Melton, Kyle Anderson et Buddy Hield. Et les Dubs ont une cible ambitieuse : Lauri Markkanen.

Potentiellement sur le départ du Utah Jazz cet été, le Finlandais suscite de nombreux intérêts. Outre les Warriors, les San Antonio Spurs et les Sacramento Kings ont également formulé des offres pour l'intérieur de 27 ans.

Et selon les informations du journaliste de The Athletic Tony Jones, Golden State risque d'avoir du mal à boucler ce dossier. Pourquoi ? Car la meilleure proposition des Warriors a d'ores et déjà été jugée insuffisante par le Jazz.

Pourquoi ? Car GS dispose seulement de deux choix non-protégés au premier tour de la Draft (2026 et 2028). Et dans le même temps, les Warriors refusent de sacrifier des éléments jugés indispensables à une reconstruction comme Jonathan Kuminga ou Brandin Podziemski.

Et avec le trade réalisé par les Brooklyn Nets avec les New York Knicks pour Mikal Bridges, Utah ne compte pas brader Lauri Markkanen. Surtout, le Jazz se montre prêt à patienter pour obtenir la meilleure contrepartie possible...

