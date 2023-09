L’avenir de Giannis lié à celui de Jrue Holiday ?

Le climat est un peu particulier du côté de Milwaukee en ce moment, avec la pression mise par Giannis Antetokounmpo dans des déclarations sur son avenir. A en croire Bobby Marks d'ESPN, l'un des facteurs X de la décision que prendra Giannis à l'approche de l'expiration de son contrat (en 2025, s'il n'active pas sa player option) se nomme... Jrue Holiday.

Pour Marks, ancien dirigeant des Nets, il y a du souci à se faire pour les fans des Bucks si Holiday venait à quitter la franchise prochainement.

"Je m'inquiète pour Giannis par rapport à ce qui peut se passer avec Jrue Holiday. Je pense qu'il sera la clé et je vais garder un oeil sur sa situation. Il est éligible à une prolongation le 22 février et pourrait se retrouver free agent l'an prochain. Que va faire Milwaukee avec lui ? S'ils le perdent, je pense qu'ils sont en grand danger (vis à vis de Giannis)".

Il est clair que la venue de Jrue Holiday lors de la saison 2020-2021 a changé la trajectoire des Bucks et leur a permis de remporter le titre contre les Suns. Mais le considèreront-ils toujours comme un intouchable d'ici quelques mois ? Giannis Antetokounmpo a lié son avenir au fait que Milwaukee reste une équipe compétitive et on sait à quel point il tient son meneur en haute estime. Ce sera effectivement un dossier à surveiller cette saison, en parallèle des résultats de la franchise dans la Conférence Est.

