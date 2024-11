Le All-Star Game 2025 aura bien 4 équipes et un esprit streetball

On en sait un peu plus sur le format du All-Star Game 2025, qui se tiendra le 16 février 2025 à San Francisco. D'après Shams Charania d'ESPN, il s'agira bien d'un tournoi à quatre équipes, avec des demi-finales où la première équipe à 40 points l'emportera. En finale, il faudra atteindre les 25 points pour l'emporter.

L'idée est que ce format rapproche l'événement de l'esprit "pick up game", avec du rythme et l'envie pour les équipes de se donner davantage que depuis quelques années.

Laissons sa chance au produit. Après tout, l'intérêt ne peut presque pas être plus bas qu'il ne l'a été ces dernières années, malgré les tentatives louables de changer le visage du All-Star Weekend. On ne sait pas encore ce qu'il en est pour les habituels concours et pour une éventuelle revanche du duel entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu, mais les informations devraient tomber sous peu.