Le bel adieu de Kyle Lowry aux Toronto Raptors

C’est une page qui se tourne pour Kyle Lowry et les Toronto Raptors. Le joueur, présent dans l’Ontario depuis 2013, a décidé de tenter une nouvelle aventure ailleurs en s’engageant pour trois ans avec le Miami Heat cet été. C’est tout simplement le basketteur le plus emblématique de l’Histoire de l’organisation canadienne qui s’en va. Alors, forcément, ça laisse un vide. Le vétéran tenait à dire une dernière fois aurevoir à la franchise, ses membres et ses supporters.

« C’est dure à écrire mais le moment est venu d’entamer un nouveau chapitre de ma carrière. Mais le lien qui nous unit est incassable. Il y a tellement de choses que j’aimerai dire à propos de Toronto et du Canada. Je n’arrive pas à trouver tous les mots. Les hauts et les bas valaient le coup. Tout faisait partie de cette aventure. » « Toronto sera toujours ma deuxième maison, et je serai toujours lié à la franchise, à la ville et au pays. Et j’en suis heureux. Toronto est entre de bonnes mains avec Pascal [Siakam], OG [Anunoby] et mon petit frère Freddie [VanVleet]. Vous avez posé les fondations et vous allez continuer à grandir. Je vous aime. Merci Toronto. Merci le Canada. Ça sera toujours chez moi. »

Kyle Lowry a joué presque 700 matches avec les Raptors, saisons régulières et playoffs inclus. Il est le meilleur passeur et intercepteur de l’Histoire de la franchise avec qui il a décroché le titre en 2019.

Kyle Lowry débarque au Miami Heat via un sign-and-trade !