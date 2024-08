Le Brésil s’est fait peur. Mais en venant finalement à bout du Japon (84-102), il peut encore espérer voir les quarts de finale. Pour cela il leur faudra finir parmi les deux meilleurs troisièmes. Le point-average risquant d’être déterminant, ils ont bien fait de remettre un gros d’accélérateur en fin de 4e quart-temps.

Un coup d’accélérateur bien venu, car le point average n’était même plus dans leurs pensées en fin de 3e quart-temps. Après avoir dominé la première mi-temps (+11) grâce à une adresse à 3-pts indécente (11 sur 13), l’avantage du Brésil est monté à 16 points 4 minutes après le retour de pause.

C’est le moment où le Japon de Josh Hawkinson (26 pts, 10 rbds, 8/13 dont 5/6 à 3-pts au final) et de Yuki Kawamura (21 pts, 10 pds, 7/19 dont 4/9) s’est réveillé. A nouveau, puisqu’ils avaient déjà opéré un petit rapproché au milieu de 2e QT. C’est le moment aussi où l’adresse a fui le Brésil (2/8 à 3-pts dans le 3e). Le Japon revenait même à 1 petit point à l’entame de la dernière période et pouvait rêver à sa première victoire dans le tournoi. Et de sa première victoire aux JO depuis 1972 (bon, ils avaient gagné par forfait le match pour de classement pour l’avant-dernière place en 1976).

Malheureusement pour eux, les Japonais tapaient dans le dur physiquement par la suite et s’effondraient (11 pts contre 25 dans le 4e QT). Alors que le Brésil retrouvait des couleurs, dans le sillage d’un Bruno Caboclo toujours aussi omniprésent (33 pts à 13/19, 4/4 à 3-pts, 17 rbds, 1 ctr et 43 d’éval’) et d’un Marcelinho Huertas dont l’expérience s’avérait extrêmement précieuse dans la gestion de fin de match. Hormis sur la dernière possession, dont on espère pour la légende de 41 ans qu’elle ne pèsera pas niveau point-average.

Avec ce +18, le Brésil revient à -7 de point-average. Dans le groupe A, l’Australie et l’Espagne, qui ont une victoire, et la Grèce, qui n’en a pas encore, sont respectivement à 2, -5 et -14. L’équipe (les équipes) qui finirai(en)t à 1-2 seraient en concurrence avec le Brésil.

Dans le groupe C, Team USA risquant de battre Porto Rico, le perdant de Serbie - Soudan du Sud finirait 3e, à 1-2 comme le Brésil. La Serbie ayant +15 de point-average, il faudrait qu’elle mange un -22 pour se retrouver derrière le Brésil. Peu probable. En revanche, si le Soudan du Sud, qui est à -6, perd, il y a de fortes chances qu’il finisse derrière le Brésil dans la course au moins bon 3e.

L’après-midi va être passionnante !