Le changement défensif des Pacers qui a surpris OKC selon SGA

En conférence de presse après le match, Shai Gilgeous-Alexander a révélé qu’un changement défensif des Indiana Pacers a surpris son équipe. Cet ajustement de Rick Carlisle a contribué selon lui à la grosse défaite de l’Oklahoma City Thunder :

« Ils n’ont pas pressé tout-terrain comme ils l’ont fait avant, ce qui a conduit à plus de pertes de balles. Je ne m’attendais pas à ça », a-t-il expliqué.

“They don’t pressure full court like they have been, which led to more turnovers. I didn’t expect that.”

