Après le record de Wembanyama, Chris Finch a lancé une petite pique en conférence de presse.

Malgré la défaite des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a marqué l’histoire.

Avec 12 contres lors du Game 1 face aux Minnesota Timberwolves, le Français a établi un nouveau record en playoffs.

Finch tempère immédiatement

Mais du côté de Minnesota, Chris Finch n’a pas totalement validé la performance.

« Oui, il a contré beaucoup de tirs. Mais il y a aussi eu quelques goaltendings non sifflés », a-t-il lancé en conférence de presse. « Ce sont des points valables qu’on aurait aimé récupérer. »

Une manière de relativiser l’impact du pivot des Spurs. Et de sous-entendre qu'il n'a pas vraiment battu le record de 10 contres co-détenu par Andrew Bynum (2012), Hakeem Olajuwon (1990) et Mark Eaton (1985)

Une lecture tournée vers le match

Au-delà de cette remarque, Chris Finch a surtout insisté sur le contenu global de la rencontre. Selon lui, les Timberwolves ont su s’adapter offensivement après la pause.

« Je pense qu’il y avait des choix plus intelligents à faire en attaque en seconde période, et on a mieux réussi à les trouver », a-t-il expliqué.

Un Wembanyama omniprésent

Malgré ces critiques, Victor Wembanyama a livré une prestation défensive majeure.

En plus de ses 12 contres, il a compilé 15 rebonds et confirmé son statut de référence dans ce domaine sur ces playoffs.

Une domination statistique à relativiser

Le joueur des San Antonio Spurs domine actuellement la postseason au nombre total de contres et à la moyenne par match.

Une production qui souligne son impact, même si elle ne convainc pas totalement le staff adverse. Surtout, cette production défensive n’a pas été accompagnée d’un gros match offensif. Auteur de 11 points (0 sur 8 de loin), Victor Wembanyama n’a pas réussi à dominer la défense des Wolves.