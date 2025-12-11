🎙️ Le Jeu Ep.10 : Les vraies clés pour bien défendre au basket

Dans ce nouvel épisode du Jeu, Fred et Théo se retrouvent pour la suite de l'épisode sur les "vrais fondamentaux".

Cette fois, il est question de décortiquer ce qu'il est réellement important de maîtriser lorsque l'on enseigne la défense sur le porteur de balle, la gestion du surnombre (2-contre-1, 3-contre-2) et le jeu posté, entre bien d'autres sujets.

Chaque mercredi, Fred et ses invités se donneront comme challenge d'aller encore plus en détail dans tout ce qui fait la spécificité, la complexité et la beauté du basketball.

Un podcast dans lequel on parle tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

Le Jeu sur YouTube

🎙️ Le Jeu Ep.9 : Les secrets de l’attaque de pick and roll