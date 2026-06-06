Après les deux défaites à domicile contre les Knicks, Dylan Harper a livré un message de confiance et d'unité à ses coéquipiers.

Les San Antonio Spurs sont dos au mur après avoir perdu les deux premiers matches des Finales NBA à domicile contre les New York Knicks. Une situation historique dont Dylan Harper est parfaitement conscient, mais qui ne semble pas entamer sa confiance.

Après la défaite frustrante 105-104 dans le Game 2, le rookie a envoyé un message clair à ses coéquipiers avant le déplacement à New York.

Alors que les Spurs se retrouvent menés 2-0 dans la série, Harper a insisté sur l'importance de ne pas céder à la frustration.

« Je pense que le plus important pour nous est de rester ensemble et de ne pas baisser la tête. Nous devons simplement nous concentrer sur le prochain match », a expliqué le joueur de San Antonio après la rencontre.

Le jeune arrière a également rappelé qu'une série NBA ne se gagne pas en deux matches.

« Ce n'est pas le premier qui en gagne deux. On ne peut pas se laisser abattre par ça. »

L'histoire n'est toutefois pas du côté des Spurs.

Aucune équipe n'a jamais remporté le titre NBA après avoir perdu les deux premiers matches des Finales sur son propre parquet. San Antonio devra donc réussir quelque chose qui n'a encore jamais été accompli pour renverser la série.

Malgré ce contexte défavorable, Harper refuse de regarder trop loin. L'ancien numéro 2 de la Draft continue d'ailleurs d'apporter une énergie précieuse en sortie de banc.

Sur les deux premiers matches de ces Finales, il tourne à 15,5 points et 7 rebonds de moyenne et s'est imposé comme l'une des principales étincelles offensives de San Antonio.

Pour lui, la solution est simple avant les Games 3 et 4 au Madison Square Garden.

« Nous devons simplement entrer sur le terrain avec davantage de désespoir et d'urgence. »

Les Spurs n'ont désormais plus le droit à l'erreur. Mais Dylan Harper veut croire que la série est encore loin d'être terminée.

Spurs-Knicks : Les notes du Game 2