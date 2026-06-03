Quelques mois après avoir quitté Under Armour, Stephen Curry aurait signé un contrat de plus de 400 millions de dollars avec Li-Ning.

Le montant du nouveau contrat de Stephen Curry avec Li-Ning est désormais connu, et il est à la hauteur de la carrière du joueur.

Quelques mois après avoir quitté Under Armour au terme d'une collaboration de treize ans, la superstar des Golden State Warriors a signé un accord historique avec la marque chinoise. Selon les informations de Shams Charania pour ESPN, ce partenariat de dix ans dépasserait les 400 millions de dollars.

Un choix qui dépasse la simple question financière

Cette somme colossale confirme l'importance de Stephen Curry sur le marché mondial des équipements sportifs.

D'après Charania, plusieurs équipementiers avaient formulé des offres comparables au meneur des Warriors. L'une d'entre elles aurait même été financièrement plus avantageuse. Malgré cela, Curry a choisi Li-Ning pour développer sa propre marque, Curry Brand.

Le quadruple champion NBA était devenu agent libre sur le marché des chaussures après sa séparation avec Under Armour, officialisée en novembre dernier. Selon plusieurs rapports, le joueur se montrait de plus en plus frustré par le manque d'investissement de la marque autour de sa ligne de produits.

Une nouvelle étape dans l'empire Curry

Durant une grande partie de la saison 2025-26, Stephen Curry a porté différents modèles afin de tester plusieurs partenaires potentiels.

Son choix final se serait notamment appuyé sur sa familiarité avec les chaussures signature de Dwyane Wade, figure majeure de Li-Ning depuis plusieurs années, mais aussi sur celles de son coéquipier Jimmy Butler.

Au-delà du contrat lui-même, l'accord prévoit également un développement international ambitieux. Li-Ning souhaiterait notamment accélérer l'expansion de Curry Brand avec l'ouverture de boutiques dédiées en Chine mais aussi aux États-Unis.

À 38 ans, Stephen Curry continue ainsi de renforcer son influence bien au-delà des parquets. Avec un engagement supérieur à 400 millions de dollars sur dix ans, le meneur des Warriors rejoint le cercle très fermé des athlètes ayant signé les contrats marketing les plus lucratifs de l'histoire du sport.