Le numéro de Derrick Rose retiré par les Bulls, comme pour Jordan et Pippen

Derrick Rose va être immortalisé par les Chicago Bulls. Après avoir appris que le 4 janvier serait chaque année le "Derrick Rose Day" à Chicago, l'ancien MVP a appris une nouvelle encore plus forte pour un joueur de basket ce samedi. Retraité depuis quelques mois, l'ancien All-Star va avoir son numéro #1 retiré par la franchise la saison prochaine. Plus personne ne le portera plus jamais et Rose sera le quatrième joueur seulement dans l'histoire des Bulls à avoir droit à cet honneur après Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan et Bob Love.

En marge du match remporté par les Bulls face aux Knicks, Derrick Rose a eu droit à un hommage de la part du United Center, avec une vidéo de 20 minutes retraçant son parcours et ses moments les plus forts sous le maillot de Chicago, sa ville de naissance.

Avec Chicago, Derrick Rose a été élu MVP (2011), trois fois All-Star et une fois membre du meilleur cinq de la saison, avant qu'une grave blessure ne fasse dérailler sa carrière. Par la suite, il n'a jamais pu reporter le maillot des Bulls et son numéro 1, et a effectué des passages plus ou moins réussis à New York, Cleveland, Minnesota, Detroit et Memphis.