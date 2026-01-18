Le Paris Saint-Germain fait partie des partenaires de discussion privilégiés de la NBA pour le projet NBA Europe. Adam Silver, le patron de la ligue, l'a confirmé.

Le projet d’une NBA en Europe continue de prendre forme, mais sans précipitation. Présent à Londres en ce moment pour le match de ce dimanche entre Orlando et Memphis, dans le cadre des NBA Global Games, le patron de la NBA Adam Silver a confirmé l’existence de discussions avec plusieurs acteurs majeurs du sport européen, dont le Paris Saint-Germain.

Une déclaration qui place clairement le club parisien, qui a boosté sa popularité mondiale avec le titre en Ligue des champions l'an dernier, parmi les options sérieuses envisagées par la ligue américaine pour son développement en Europe.

Pour la NBA, l’intérêt du PSG est évident. Même sans section basket professionnelle aujourd’hui, le club dispose d’une marque mondiale, d’une puissance financière conséquente et d’une expertise solide dans le développement de projets sportifs d’envergure. Autant d’arguments qui en font un partenaire potentiel crédible dans l’hypothèse d’une future ligue européenne inspirée du modèle NBA, portée conjointement avec la FIBA.

Pour autant, Adam Silver a tenu à tempérer les attentes. Quelques jours plus tôt, à Berlin, le patron de la NBA avait volontairement calmé les ardeurs autour de la NBA Europe, rappelant que le projet s’inscrivait dans une logique de long terme. Pas question, selon lui, de brûler les étapes ou d’imposer un modèle sans fondations solides. La priorité reste la construction d’un écosystème durable, capable de coexister avec les structures existantes et de faire grandir le basket européen sur plusieurs décennies.

Cette prudence n’empêche pas l’ambition. La NBA voit dans l’Europe un territoire stratégique, et Paris, avec le PSG, représente une place forte naturelle pour incarner cette expansion.

Mais entre discussions exploratoires et lancement effectif, le chemin reste long.