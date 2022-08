Jennifer Lopez était impliquée dans le rachat des Wolves via son ex-compagnon Alex Rodriguez. La donne a changé ces derniers mois...

Tout allait presque trop bien dans le rachat des Minnesota Timberwolves. Glen Taylor, le propriétaire de la franchise, avait accepté de se désengager progressivement de l'organisation après la vente de ses parts au tandem composé du businessman Marc Lore et de l'ancienne star du baseball Alex Rodriguez pour un montant supérieur à un milliard de dolalrs. "A-Rod" et Lore sont censés, à cette heure, avoir déjà racheté 20% des Wolves et un deuxième paiement, de 20% supplémentaires, doit être versé en décembre.

Petit souci, d'après le New York Post, Rodriguez n'a payé que 7% de ce qu'il doit et n'est pas en mesure, pour le moment, d'effectuer le deuxième paiement. On pourrait se dire que c'est étonnant de la part d'un athlète dont la fortune personnelle est estimée à 350 millions de dollars, sans parler de l'apport financier de la part de celle qui était sa compagne il y a peu, Jennifer Lopez. Jusqu'à leur séparation, survenue après que le deal a été bouclé, "J-Lo" était, dit-on, très impliquée dans le projet, aussi bien en termes de temps que de moyens financiers.

Alex Rodriguez et Jennifer Lopez n'étaient pas mariés, mais leur séparation provoque des remous dans l'affaire. L'artiste était apparemment la raison principale pour laquelle Rodriguez parvenait à s'assurer la présence d'investisseurs complémentaires lui permettant de financer sa part du rachat. A présent, soit la situation devient trop complexe pour Rodriguez et il se retire du deal, ce qui obligerait Lore à trouver une solution de repli pour devenir majoritaire, soit il parvient à assurer le minimum financièrement pour, au moins, rester un actionnaire minoritaire derrière Lore.

Ces considérations ne sont pas de nature, pour le moment, à pénaliser les ambitions des Wolves sur le plan sportif. L'intersaison a été animée, avec notamment l'arrivée de Rudy Gobert. De retour en playoffs la saison passée, Minnesota, armé de KAT et Anthony Edwards en plus du pivot des Bleus, aspire à grimper de nouveaux échelons, avec ou sans Alex Rodriguez à la tête du business.

Podcast épisode #50 : Les Nets à la loupe + présentation de l'Eurobasket