Le rookie des Lakers se fait voler par le frère d’une star NFL

Entre NBA et NFL, le fait divers est inattendu. Le rookie des Lakers Adou Thiero a vu son SUV disparaître, avant que la police n’interpelle deux suspects, dont le frère de Puka Nacua.

Le début de carrière NBA d’Adou Thiero vient de connaître un épisode pour le moins improbable. Le rookie des Los Angeles Lakers s’est fait voler son SUV au cours du week-end à Los Angeles, une affaire qui a rapidement pris une tournure médiatique inattendue.

Selon le Los Angeles County Sheriff’s Department, deux hommes ont été arrêtés après avoir pris le véhicule du jeune ailier sans son consentement. L’enquête a mené les autorités jusqu’au One Hotel de West Hollywood, où le SUV avait été localisé grâce à un système de traçage. Les suspects auraient fait valeter la voiture avant d’entrer dans l’établissement, sans se douter qu’ils étaient déjà dans le viseur des forces de l’ordre.

L’analyse des images de vidéosurveillance a permis d’identifier rapidement les individus, interpellés peu de temps après. Parmi eux figure Samson Nacua, 27 ans, frère de Puka Nacua, receveur star des Los Angeles Rams et l’une des révélations NFL de la saison passée. Le second suspect est Trey Rose, également âgé de 27 ans.

Les deux hommes sont poursuivis pour prise de véhicule sans le consentement du propriétaire et demeurent actuellement incarcérés. Les autorités n’ont pas précisé à quel moment ni dans quelles circonstances exactes le SUV avait été dérobé.