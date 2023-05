Stephen Curry laisse généralement les discours et les causeries animées à Draymond Green et Andre Iguodala. Sauf qu'après la défaite inattendue dans le game 6 contre Sacramento, le meneur des Warriors est resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin, décidé à parler à ses camarades pour éviter la sortie de route qui s'annonçait. Marcus Thompson de The Athletic raconte dans son article du jour que Curry a alors prévenu Green, lui aussi frappé d'insomnie, qu'il allait prendre la parole devant le groupe le lendemain avant la séance vidéo du jour.

A la veille du game 7 légendaire qu'il a sorti face aux Kings, Steph a délivré "le meilleur speech de sa carrière". Andrew Wiggins a révélé en avoir eu "des frissons".

"Stephen Curry a dit à ses coéquipiers qu'il croyait en eux et qu'ils avaient ce qu'il fallait pour gagner. En retour, il leur a demandé de lui faire confiance et leur a assuré qu'il pouvait leur donner la victoire s'ils adhéraient tous. Il les a implorés de mettre leurs griefs de côté - ce qui, d'après nos sources, était destiné à Jordan Poole, Jonathan Kuminga et d'autres joueurs mécontents de leur temps de jeu ou de leur rôle - et de s'unir pour cette mission. Il a dit à tous ceux qui ne voudraient pas adhérer ou qui étaient prêts à partir en vacances, de rester chez eux et de ne pas monter dans le car pour aller à Sacramento".

Draymond Green a lui aussi été surmotivé par la volonté de son camarade de toujours de monter au créneau, sans savoir pour autant qu'il allait inscrire 50 points et terrasser les Kings de la sorte.

"On était dans une situation où soit on s'écroulait, soit on relevait la tête. Quand Steph a fait son discours, on n'avait pas d'autre choix que de relever la tête. Avec ce qu'il a fait, tout ce putain de monde était déterminé. Il nous a dit : Si vous montez dans ce car, c'est que vous faites un serment pour cette équipe. Que vous jouiez 0 ou 40 minutes, vous serez prêts à tout. Préparez vos esprits et vos corps pour cette opportunité que l'on va avoir. On a été humiliés l'autre soir et, putain, il n'y a pas moyen qu'on se fasse éliminer comme ça".

Stephen Curry donne généralement l'exemple sur le terrain. Là, il a joint les actes - à savoir un record de points dans un game 7 - à la parole, avec un discours qui a clairement fait son effet.

