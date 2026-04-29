Le superpouvoir des Spurs : être polymorphes

Il y a des équipes qui avancent avec une idée fixe. Un plan A bien exécuté, répété, peaufiné jusqu’à l’obsession. Et puis il y a San Antonio. Une équipe qui ne cherche pas à imposer une seule vérité, mais qui change de visage au fil des matchs, parfois même au fil des possessions. Ces Spurs-là ne sont pas seulement forts. Ils sont malléables. Insaisissables. Presque déroutants. Antoine et Shaï ont analysé ce phénomène dans le CQFR du jour. Debrief.

Dans cette série contre Portland, les Spurs n’ont pas simplement gagné en cinq matchs. Ils ont répondu à tout. À chaque variation, à chaque tentative adverse, il y avait une solution. Pas toujours la même, jamais figée.

Un soir, c’est Victor Wembanyama qui attire tout, sans forcément shooter beaucoup, mais en pesant partout. Un autre, c’est De'Aaron Fox qui prend le relais, qui accélère, qui tue le match dans le dernier quart-temps. Puis il y a les autres, qui surgissent à tour de rôle : un match pour l’un, un run pour l’autre, une séquence qui fait basculer l’ensemble.

Ce qui frappe, ce n’est pas tant la domination. C’est la manière.

Les Spurs s’adaptent, puis ils s’imposent

Wembanyama l’a résumé lui-même après la qualification : le plus important, c’est la capacité à s’adapter en cours de match. Et ça se voit. Ça se sent même.

Il y a eu ce Game 4, où Portland mène de 19 points. Une vraie alerte. Un moment où la série peut basculer dans quelque chose de plus long, de plus pénible. Et puis, doucement, sans paniquer, San Antonio change de rythme. Wemby joue davantage sans ballon, l’attaque respire, la défense se resserre. Le match se retourne. Presque naturellement.

C’est là que le mot "polymorphe" prend du sens. Les Spurs ne forcent pas leur jeu. Ils lisent, ils corrigent, ils déplacent le problème jusqu’à ce qu’il disparaisse.

Shaq se lâche : « Wembanyama est le pivot parfait ! »

Même chose quand Wembanyama est absent. Pas de drame. Pas de panique. L’équipe ajuste, redistribue, avance autrement. Et gagne quand même.

Dans une série de playoffs, cette capacité-là est précieuse. Parce qu’à ce niveau, tout le monde s’ajuste. Tout le monde corrige. Mais tout le monde ne sait pas changer de peau aussi vite.

Un collectif qui ne dépend pas d’un seul homme

C’est peut-être ce qui rend ces Spurs aussi intrigants. Ils ont une superstar générationnelle, évidente, écrasante par moments. Et pourtant, ils ne vivent pas uniquement à travers elle.

Wembanyama peut finir un match à 17 points avec seulement quelques tirs… et être le joueur le plus influent sur le parquet. Sa gravité, sa défense, sa présence suffisent à déséquilibrer tout un système.

Derrière, Fox assume son rôle quand il le faut. Sur les deux derniers matchs, il a été exactement là où on l’attendait : lucide, agressif, décisif dans les moments chauds. D’autres suivent. Castle a eu son explosion, Harper ses séquences. Rien n’est linéaire, mais tout s’additionne.

On sent une équipe qui respire. Qui accepte que le match ne passe pas toujours par le même joueur. Qui ne s’affole pas quand le plan initial ne fonctionne pas. Et ça, en playoffs, c’est une forme de luxe.

Mitch Johnson, l’architecte discret

Derrière cette fluidité, il y a aussi une main. Celle de Mitch Johnson. On pouvait se poser des questions. Succéder à Gregg Popovich, même temporairement, même dans un rôle d’intérim, ça n’a rien d’anodin. Il fallait exister, trouver un ton, installer une relation.

Pour l’instant, la réponse est claire. Johnson communique bien, ajuste vite, responsabilise ses joueurs. On ne sent pas une équipe perdue ou hésitante. On sent un groupe qui comprend ce qu’il doit faire, même quand le scénario change. Ce n’est pas spectaculaire. Mais c’est essentiel.

Attention, il faut garder de la mesure. Portland n’était pas l’adversité la plus violente. L’écart entre les deux équipes était réel, et il s’est vu. Mais ce premier tour avait une utilité. Se mettre en rythme. Tester des choses. Apprendre à réagir sous pression. Et sur ce point, les Spurs ont répondu présent.

Ils ont perdu un match à domicile ? Réaction immédiate. Wembanyama absent ? Victoire quand même. Menés largement ? Retour et victoire. Portland tente de revenir dans le Game 5 ? Réponse dans la foulée. À chaque fois, une réponse. Et c’est peut-être ça, le vrai signal.

Parce que dans la suite des playoffs, les problèmes seront plus complexes. Les défenses plus dures. Les lectures plus fines. Mais une équipe capable de changer aussi facilement de registre part avec une longueur d’avance.

Les Spurs ne sont pas encore champions. Mais ils ont déjà un superpouvoir.