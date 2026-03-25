Le syndicat des joueurs dénonce les Bucks

Les Milwaukee Bucks ont proposé à Giannis Antetokounmpo de ne plus jouer cette saison et le syndicat des joueurs est venu à la défense du Grec.

Giannis Atetokounmpo ne veut pas lâcher l’affaire en cette fin de saison. Les Milwaukee Bucks ont beau être quasiment éliminés de la course au play-in, le Grec aimerait faire son retour dès qu’il sera remis de sa petite blessure au genou. Sa franchise, elle, préférerait qu’il se préserve afin de maximiser les chances de récupérer un choix de draft intéressant. En effet, les Bucks hériteront du pick le moins bien placé entre le leur et celui des New Orleans Pelicans. Autrement dit, même si le double MVP venait à être apte à jouer, les dirigeants voudraient qu’il se repose. Et ça, ça n’est pas passé auprès du syndicat des joueurs.

« La ligue a créé la Player Participation Policy pour s’assurer que lorsque des All-Stars comme Giannis Antetokounmpo sont en bonne santé, ils soient sur le terrain. Malheureusement, les mesures anti tanking ne sont efficaces que si elles sont respectées et les fans, les partenaires et l’intégrité même du jeu continueront de souffrir aussi longtemps que les propriétaires ne seront pas sanctionnés. Nous allons continuer de travailler avec la NBA pour proposer des nouvelles façons de combattre le tanking », relate le NBPA dans un communiqué.

La prise de position du syndicat est évidemment politique. Elle se charge du dossier Giannis Antetokounmpo en dénonçant la tentative de tanking des Bucks pour d’abord mettre en lumière le fait que ce sont les joueurs qui sont souvent pénalisés ou critiqués plutôt que les propriétaires ou les dirigeants. Le Grec a déjà refusé la proposition de sa franchise de mettre fin à a saison. En revanche, la date de son éventuel retour n’est pas connue.

Giannis Antetokounmpo refuse une proposition des Bucks… en attendant son départ ?