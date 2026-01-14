Le Thunder refuse de tomber dans le « jeu de la rivalité » avec les Spurs

Face à des Spurs qui les avaient déjà battus à trois reprises cette saison, le Thunder a choisi le contrôle, l’intensité et la rigueur plutôt que le jeu émotionnel de la rivalité.

Oklahoma City s’est offert une victoire nette et sans bavure contre San Antonio mardi soir, dominant 119-98 et remportant leur premier succès de la saison face aux Spurs après trois défaites consécutives. Menés par un Shai Gilgeous-Alexander incandescent et clairement déterminé, les champions en titre ont remis la hiérarchie à leur place au Paycom Center dans un choc de haut de tableau de la Conférence Ouest.

Dès l’entame, Oklahoma City a montré qu’il n’était pas là pour subir. Gilgeous-Alexander, auteur de 34 points, a été le fer de lance de l’attaque, complétant sa performance avec agressivité et efficacité tandis que ses coéquipiers ont fait preuve d’une intensité défensive rare.

« Ce que montre le résultat de ce soir, c’est que quand on joue d’une certaine façon, avec un sens de l’urgence, de force, d’agressivité et d’attention aux détails, peu importe qui est en face, » a déclaré Gilgeous-Alexander après la rencontre, résumant la prestation collective du Thunder. « Rien de ce que je n’avais anticipé. Je savais que si nous jouions de cette façon, nous serions capables de battre n’importe qui. »

Le Thunder a pris le contrôle au retour des vestiaires, écrasant littéralement leurs adversaires dans le troisième quart-temps en inscrivant 40 points contre 24 pour les Spurs, créant l’écart décisif sur des run de 11-0 et 12-0 qui ont brisé toute résistance.

CQFR : OKC se venge des Spurs, Milwaukee c'est honteux

Jalen Williams, précieux dans l’équation offensive d’Oklahoma City, a ajouté 20 points dans la victoire, soulignant l’importance d’un collectif soudé autour de son leader.

« Chaque match ressemble à une rivalité à un moment donné, car nous sommes les champions en titre et les équipes donnent le meilleur d'elles-mêmes à chaque match », a expliqué Jalen Williams. « Mais je dirais que cette équipe nous oblige à jouer 48 minutes de basket-ball où nous devons vraiment être attentifs. C'est extrêmement amusant de jouer contre eux tout au long de la saison. On a l'impression que nous les rendons meilleurs et qu'ils nous rendent meilleurs au fur et à mesure que nous jouons. Mais je ne me laisse pas prendre au jeu de la rivalité. »

San Antonio, qui avait battu le Thunder à trois reprises (notamment lors d’une victoire serrée en demi-finale de la NBA Cup) a cette fois-ci peiné à suivre le tempo imposé par les champions en titre.

Malgré les 20 points de Stephon Castle et les 17 points et sept rebonds de Victor Wembanyama, les Spurs n’ont jamais vraiment été en mesure de contenir l’attaque adverse ni d’inverser la dynamique du match.

Les joueurs du Thunder ont été particulièrement efficaces dans la peinture malgré la présence de Wembanyama, meilleur contreur de NBA. Oklahoma City a terminé avec 56 points dans la raquette. Le pivot des Spurs reconnaissait que son équipe avait pêché dans ce domaine en conf de presse :

« C’était justement notre force lors des trois matchs précédents contre eux, et on n’a pas réussi à la reproduire ce soir. Bien sûr, ils étaient préparés, mais je ne pense pas qu’ils aient changé énormément de choses. Ils ont surtout fait confiance à leur identité. Et plus précisément, ce que ça veut dire, sans entrer dans trop de détails, c’est la communication précoce, être clairs dans nos intentions, dans nos placements. Donc oui, on peut dire qu’on n’a pas vraiment respecté le plan de jeu, à plusieurs moments. »

La victoire permet aux Thunder de consolider leur place de leader dans l’Ouest avec un bilan de 34-7 à la mi-saison, tout en bouclant une série de quatre victoires consécutives après un léger passage à vide.

Le Thunder explore un trade autour d’un Français