Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Heat : 121-127

Bulls @ Rockets : 113-119

Wolves @ Bucks : 139-106

Nuggets @ Pelicans : 122-116

Spurs @ Thunder : 98-119

Hawks @ Lakers : 116-141

Blazers @ Warriors : en cours

- Après trois défaites marquantes contre les Spurs cette saison, le Thunder a redressé la barre et mis les choses au point. OKC a largement battu San Antonio (119-98) et montré que les Texans, jusqu'ici leur bête noire, pouvaient aussi ne pas être une menace pour eux à chaque fois. Shai Gilgeous-Alexander (34 pts) a a inscrit 34 points et les hommes de Mark Daigneault ont plié la partie dans le 3e quart-temps grâce à un 40-24 qui a mis les Spurs hors d'état de nuire. Victor Wembanyama était titulaire mais a été bien gêné par la défense du Thunder. Il s'est contenté de 17 points à 7/15 en 28 minutes. On a quand même senti un "SGA" décidé à être plus tranchant que sur les affrontements précédents. En plus de ses 34 points, le MVP des dernières Finales NBA a ajouté 4 contres et a lâché une petite punchline après le match : "Ce n'était pas notre Super Bowl. Juste un match parmi 82". Sous-entendu : les Spurs jouent leur vie contre nous, mais on refuse de se laisser entraîner là-dedans tant que ça ne compte pas réellement.

- Prendre 33 points dans les dents à domicile contre une équipe de Minnesota privée d'Anthony Edwards et Rudy Gobert (suspendu), mais blâmer le calendrier... Tout va bien aux Milwaukee Bucks. Certes, les Timberwolves sont une équipe en forme et Myles Turner était absent pour la première fois de la saison. Mais Milwaukee n'a jamais été dans le match et a pris un bouillon quasiment de la première à la dernière minute. Le public a hué son équipe et Giannis Antetokounmpo a... hué en retour après un panier. Non, vraiment, tout va bien.

Giannis booed his OWN fans 👀 Yeah he’s gone 😭 pic.twitter.com/JH6YFY7d2o — BrickCenter (@BrickCenter_) January 14, 2026

Joan Beringer a profité de l'absence de Rudy Gobert et du score très largement en faveur de son équipe pour jouer 30 minutes et marquer 13 points, avec 5 rebonds et 2 passes. C'est la première fois que le rookie français est utilisé aussi tôt dans un match cette saison et il a saisi l'opportunité.

- Bam Adebayo a retrouvé de l'adresse et de l'allant offensif lors de la victoire du Heat contre les Suns (127-121). L'intérieur de Miami a inscrit 29 points, dont trois paniers importants en fin de match, alors que Phoenix avait réussi à combler ses 20 points de retard accusés plus tôt dans le match. Norman Powell a planté le panier décisif à 3 points à 48 secondes du terme pour faire virer définitivement les Floridiens en tête. Une grosse faute de Dillon Brooks sur Andrew Wiggins à 11 secondes de la fin a provoqué son expulsion et offert deux lancers au Canadien, qui ne s'est pas fait prier pour plier la rencontre.

- Houston est dans le creux de la vague mais a réussi à stopper sa série de défaites (3) en battant Chicago de peu à la maison (119-113). Après 35 changements de leader au tableau d'affichage, les Rockets ont finalement pris le dessus dans le money time, notamment grâce à Kevin Durant (28 pts) et Jabari Smith (18 pts), tous les deux adroits dans les dernières secondes pour répondre à Tre Jones. Le meneur de Chicago (34 pts) a signé son record en NBA à cette occasion. A noter aussi le double-double (23 pts, 11 asts, 7 rbds) d'Alperen Sengun.

- Le retour de Jamal Murray (35 pts, 9 asts) a fait du bien aux Nuggets, qui continuent de gagner des matches sans Nikola Jokic. Sur le parquet de New Orleans, Denver s'est fait violence en deuxième mi-temps et a mieux géré la fin de match. Peyton Watson (31 pts, 7 rbds, 5 asts) a fêté son titre de joueur de la semaine à l'Ouest avec un panier décisif à 39 secondes de la fin pour casser l'égalité entre les deux équipes et guider son équipe vers la victoire. Les 31 points de Trey Murphy n'ont pas empêché les Pelicans de perdre pour la 11e fois en 12 matches...

- Après trois défaites de suite, les Lakers se sont repris en écrasant Atlanta (141-116). LeBron James a frôlé le triple-double (31 pts, 10 asts, 9 rbds), Luka Doncic a apporté 27 points et Deandre Ayton a fini avec un double-double (17 pts, 18 rbds) contre des Hawks qui avaient déjà baissé pavillon à la mi-temps (-21). Zaccharie Risacher était toujours absent. Jalen Johnson est passé à côté de son match (13 pts à 5/17).