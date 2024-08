Le tir fou d’Evan Fournier contre le Canada

Evan Fournier manque parfois de régularité, mais il lui arrive de briller dans les moments décisifs. Ce mardi, il a fait se lever Bercy dans la victoire des Bleus face au Canada (82-73) en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Son tir clutch a scellé la victoire des siens et marqué le highlight du jour.

Avec sept points d’avance à 1:46 de la fin, l’équipe de France faisait judicieusement tourner le chrono en attaque. Les rebonds offensifs d’Isaïa Cordinier et Guerschon Yabusele, hommes du match, ont permis de tenir 50 longues secondes de possession. Une manœuvre réussie, qu’un tir rentre ou non, pour gagner du temps et éviter une remontée canadienne.

Alors, quand Victor Wembanyama a fait la passe au bout du chrono à son coéquipier très éloigné de la ligne, cela semblait annoncer la fin de la possession. Ils avaient déjà fait le nécessaire. Mais « More Champagne » ne peut pas s’en contenter.

Vaguement défendu par Shai Gilgeous-Alexander, Evan Fournier a ainsi fléchi les jambes et tenté un tir improbable, si lointain qu’il paraissait partir de l’autre bout de la salle. L’horloge a sonné la fin de la possession pendant que le ballon était en vol, puis celui-ci a trouvé le cercle. Une action aussi inattendue qu’électrisante à seulement une minute du buzzer final.

Les réactions, tant dans le public que sur le terrain, en disent long sur l’impact de ce tir. Les effusions de joie françaises contrastent avec les bras baissés de Canadiens démoralisés. Avec 10 points d’avance à ce stade de la rencontre, Fournier a mis fin aux festivités, assurant la qualification de la France en demi-finale, où ils retrouveront l’Allemagne.

Combatifs, déchaînés puis libérés, les Bleus sortent le Canada !