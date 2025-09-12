Et si on avait droit au tournoi 1 vs 1 au All-Star Game NBA dès la prochaine édition ? Beaucoup de fans appellent de leurs voeux un changement de format et de nouveaux événements pour relancer l'intérêt plus que déclinant du gala de février et ce tournoi pourrait clairement créer un peu d'excitation.

La rumeur nous vient de Tracy McGrady, qui a confié à Gilbert Arenas dans le podcast de ce dernier que la compétition de 1 vs 1 serait sans doute implémentée au All-Star Game 2026, à Los Angeles. On attendra quand même que ce soit confirmé par une source officielle, mais le chemin montré par les stars WNBA dans la ligue d'intersaison Unrivaled a sans doute donné des idées à la NBA.

Et si la NBA s'inspirait de Rihanna et PNL pour sauver le All-Star Game ?

Pour rappel, on sait déjà qu'il y aura une opposition entre une team World et deux équipes américaines au prochain All-Star Game dans un mini-tournoi.

Si le tournoi de 1 vs 1 se confirme, on espère que les stars seront au moins un peu au rendez-vous. LeBron James n'a jamais voulu faire le concours de dunks. Sera-t-il prêt à jouer le jeu sur ce format ? On peut déjà se prendre à rêver de duels incroyables impliquant Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant, LeBron, etc... Ne nous décevez pas !