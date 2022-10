Le Warriors-Lakers du 18 octobre, une dinguerie pour la billetterie

Si la NBA continue de très bien se porter et d'être un business florissant, c'est parce que les gens qui la consomment sont prêts à mettre les moyens pour entretenir leur passion. Les Golden State Warriors en savent quelque chose, eux qui se préparent à faire des profits colossaux grâce à la billetterie du Chase Center. Voici un exemple frappant.

Le 18 octobre prochain, pour le début de la saison 2022-2023, les Warriors recevront les Los Angeles Lakers. Même si c'est une jolie affiche entre le champion en titre et l'équipe la plus médiatisée de la ligue, ce n'est que le premier des 82 matches disputés par les deux équipes. On ne se doute pas forcément de ce que les fans sont prêts à faire pour y assister.

D'après le site de billetterie TickPick, ce Warriors vs Lakers va tout simplement être le deuxième match de saison régulière le plus "cher" de l'histoire de la NBA en ce qui concerne le prix moyen du billet acheté. Pour s'assurer une place au Chase Center ce soir-là, il faut pouvoir débourser, en moyenne, 897 dollars. Une folie lorsque l'on se place du point de vue d'un fan européen, habitué aux tarifs des salles de basket en Europe, même dans des salles mythiques, ou même des stades de football.

Un seul match de saison régulière devance ce Warriors-Lakers : le dernier match de la carrière de Kobe Bryant en 2016 contre Utah. Pour pouvoir dire "j'y étais", il fallait être capable, en moyenne, de mettre 1 137 dollars. Pour le coup, on comprend le côté historique du rendez-vous et le fait que le prix soit aussi élevé. Mais si un match d'ouverture de saison grimpe comme celui disputé à San Francisco dans un peu plus d'un mois, des records vont être battus sous peu...

