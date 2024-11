Le weartest de la Curry 12 : le bonheur est dans le pied

Nous vous avons présenté il y a quelques semaines la Curry 12, nouveau modèle signature sorti sous la marque Curry Brand. Alors que nous étions ultra impatient de tester la paire, ça y est notre voeu a été exaucé, et inutile de vous teaser l'affaire trop longtemps : nous avons été bluffé par le résultat. Game time !

CONFORT

Dès la première seconde, nous avons été conquis : l'arrière du pied est un peu écarté donc le pied rentre sans même faire le moindre effort ni utiliser le heel tab du talon. De loin le modèle le plus simple à enfiler que nous ayons testé ces dernières années. Niveau sizing c'est du "true to size", même si une seconde paire de chaussette peut s'avérer intéressante notamment si vous n'aimez pas lacer vos kicks trop fort. A noter qu'on sent qu'il y même un peu plus de place pour les pieds plus larges.

La modèle est incroyablement léger, avec une tige basse qui évite tout point de compression. Pas besoin de la "chauffer" pendant 10 minutes, la Curry 12 est prête à l'emploi dès la première seconde. La languette souple est bien en place et ne tourne pas pendant l'entrainement : tout est en place et le reste.

Oubliez l'expression "c'est comme un chausson", vous pouvez d'ores et déjà la remplacer par "c'est comme une Curry 12".

9,5/10

AMORTI

Depuis la Curry 8, l'amorti Flow d'Under Armour a gagné le respect de tout le monde. Néanmoins, un soin tout particulier a été apporté à ce nouveau numéro, et cela se sent tout de suite. Comme la 11, la Curry 12 est équipée d'une semelle à double détente, avec une midsole équipée de mousse Flow plus dense, contrebalancée avec un amorti plus doux et qui offre plus de répondant sur l'arrière.

Cela nous a fait pensé aux grandes heures du Boost chez adidas, ce mélange de rebond et de confort, qui n'occulte pas pour autant le court feel dont raffolent les meneurs et joueurs rapides. Pourtant on sent que cette chaussure en encore beaucoup sous le capot et peut facilement s'adresser à d'autres types de joueurs.

9/10

TRACTION

Niveau élite, tout simplement. Sur une surface propre, c'en est presque troublant ! Attention quand vous placez votre appui sur un crossover à ne pas vous déboiter la hanche... Le travail sur la mousse Flow permet à la semelle d'obtenir le maximum d'adhérence et de réponse à chaque appui posé. Sur sol moins propre, la semelle est tellement efficace qu'elle a tendance à attraper la poussière. Rien de grave, pas besoin de passer la main pour essuyer l'outsole lors de toutes les remises en jeu. Et encore une fois : la Curry 12 est tellement exigeante que vous devez lui offrir le meilleur revêtement possible ! Ce qui signifie aussi que le Flow n'aime pas trop l'asphalte, même si il saura faire le job et rester décent en outdoor. Elite, on vous dit !

9,5/10

MAINTIEN

On connait tous l'historique de blessure au début de la carrière de Steph Curry et les efforts faits par son équipementier pour lui assurer une stabilité et un maintien important. La Curry 12 est un peu rabaissée, mais à aucun moment vous n'aurez une impression de flottement, bien au contraire. L'arrière est bien large pour donner une base stable à tous vos moves.

Trois bandes de TPU sont placés sur la largeur permettant une bonne torsion tout en assurant le pied sur de rapides déplacements. Une fois de plus, nous revenons sur la forme un peu courbe du talon qui évite tout frottement du talon et besoin de recadrer son pied en cours de jeu. Rien ne bouge, tout respire.

9/10

DURABILITE

Les matériaux de la Curry 12 n'ont rien de transcendant, mais restent parfaitement performant. L'upper est recouvert de mesh bien respirant avec un renfort en nubuck au niveau du gros orteil, donnant un côté un peu plus premium à l'ensemble. Le modèle est clairement destiné à une utilisation indoor, et il faudra y aller fort pour le détériorer rapidement.

8,5/10

LOOK

C'est simple et épuré mais vous serez surpris de la réaction de vos coéquipiers en la voyant. Les bandes de couleur latérale font le job et laissent imaginer bon nombre de combinaisons. Chez Reverse nous les avions déjà remarqué lors des Jeux de Paris 2024 dans leur coloris Olympique, alors qu'il y avait d'autres silhouettes plus flashy autour.

Pour la street cred, Under Armour a depuis longtemps décidé de passer son tour en se concentrant plus sur la performance et l'efficacité. Pari gagné.

8,5/10

VERDICT

La Curry 12 est de loin la meilleure de la glorieuse lignée, et devient notre grand coup de coeur pour cette rentrée sneakers. Le fait qu'elle soit si facile à enfiler et immédiatement prête à performer nous a conquis et devrait atteindre un large public qui a tendance à aller chercher son bonheur chez les concurrents. Autre point ultra positif : alors que les prix des autres modèles signatures augmentent chaque année un peu plus, la Curry 12 est 20 euros moins chère que sa grande soeur, ce qui n'est pas négligeable, passant à 150 euros.

On kiffe tellement qu'on s'est même demandé si on allait pas en prendre une autre paire à coffrer pour la saison prochaine !

18,5/20