LeBron annonce ce pourquoi il veut que l’on se rappelle de lui

LeBron James sait très bien qu'il est bien plus proche de la fin que du début. A 39 ans, le King a déjà réfléchi à la suite et même à l'héritage qu'il aimerait laisser. Celui-ci n'est pas uniquement sportif, même s'il sait qu'il restera dans les mémoires et dans la légende pour ce qu'il a accompli sur les parquets pendant plus de 20 ans. Dans son émission The Shop, enregistrée à Paris, LeBron a ainsi expliqué ce qu'il espérait laisser comme empreinte et comme image.

"Parfois je réfléchis à la manière dont j'aimerais que l'on se rappelle de moi et ce n'est pas uniquement pour le basket. Sinon, quelque part, j'aurai échoué dans ma mission. Ce que je fais au sein de ma communauté, la manière dont Savannah et moi élevons nos enfants, ma relation avec ma mère qui était seule pour m'élever, mon amitié avec mes gars, ma capacité à aider les gens dans ma ville de naissance... Si ces conversations ne reviennent pas chez le barbier quand on parlera de moi, ma mission n'aura pas été accomplie. J'ai encore du temps. Je suis putain de vieux en termes de basket, mais je suis encore jeune dans la vie (rires)".

Dans les projets qui arriveront assez rapidement lorsque LeBron James aura pris sa retraite, il y a celui de devenir propriétaire d'une équipe et de continuer à être impliqué en NBA. Il y a peu de risques qu'il soit oublié rapidement, surtout s'il s'implique toujours autant dans l'extrasportif.

