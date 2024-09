LeBron James, l’homme qui marque le plus sans avoir besoin de lancers

Une petite stat à mettre au crédit de LeBron James, si toutefois besoin était, pour prouver à quel point il n'est pas que le scoreur le plus prolifique de l'histoire de la NBA, mais aussi l'un des plus complets. Un fact posté par Stat Muse montre que contrairement à d'autres grands de l'histoire de la NBA, LeBron n'a jamais vraiment eu besoin de s'en remettre aux lancers francs ou à sa faculté à provoquer des fautes.

Ainsi, LeBron James est le joueur qui, en moyenne, a marqué le plus de points sur les rencontres au cours desquelles il n'est absolument jamais allé sur la ligne. Avec 21.6 points de moyenne sur 33 matches joués sans tirer de lancer (on a choisi de de ne prendre en compte que les joueurs qui n'ont tiré aucun lancer sur au moins 5 matches) le King devance Paolo Banchero (17.8 pts/5 matches) et un trio composé de Larry Bird (16.8 pts/75 matches), Kevin Durant (16.8 pts/30 matches) et Damian Lillard (16.8 pts/42 matches).

Klay Thompson, qui arrive juste derrière avec 16.5 points de moyenne, a joué 285 matches sans tirer le moindre lancer franc. Donovan Mitchell, Ja Morant et Kyrie Irving complètent le top 10.

