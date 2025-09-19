A quelques semaines de la reprise de la saison NBA, LeBron James était reçu chez Speedy pour un tour d'horizon global de sa carrière, mais pas que.

LeBron James a livré un entretien fleuve dans l’émission « 360 With Speedy », présenté par Speedy Morman, où il a parlé retraite, passions, souvenirs viraux et relations publiques. À 40 ans, le Laker a clarifié l’horizon : « Je sais que je suis de l’autre côté de la bosse… Je ne vais certainement pas jouer 23 ans de plus, ni même 10. Je me prépare à la fin. Je n’y suis pas encore. La retraite arrive, elle arrive, mais juste pas tout de suite. »

LeBron a commencé par son nouveau vice : le golf. « C’est dur comme p… », sourit-il. « Je voulais un défi, j’aime être mal à l’aise. Et le golf est l’un des rares endroits où je peux aller sans être trop dérangé. »

Le quadruple MVP a replongé dans ses années pré-NBA, entre foot US et AAU : « J’ai mis 18 touchdowns en six matchs », puis, en 8e, « à l’AAU Nationals, je commençais à dunker, à faire des choses que je ne faisais pas l’été d’avant… Je me suis dit : “Oh m…, c’est en train d’arriver.” » Il a même cité le joueur le plus dur qu’il ait eu à défendre : « Derrick Tarver. Il était plus fort que tout le monde à 10 ans… et il pense encore pouvoir me battre aujourd’hui. »

Clin d’œil aux blagues récurrentes « LeBron qui ment » : il assume avoir dit, le soir du 60 de Kobe, « Oh m…, il pourrait en mettre 80 ». Et il a revisité ses moments devenus mèmes : le « Happy International Women’s Day » adressé à Jeanie Buss/Linda Rambis, et le fameux « It ain’t our ball? » de la bulle, quand il avait remarqué une incohérence sur une remise en jeu. « On essaie de gagner un match, gagner un titre. Je n’étais pas sur le terrain, mais je savais que la balle était pour nous. »

LeBron dément avoir écrit une tribune en Chine… mais assume le message

Côté musique, l’épisode 2 Chainz refait surface : « Dans ma tête : “Frérot, tu dois les ressortir et les mettre sur la deluxe.” Je suis un mec de musique, mais je ne connaissais pas tous les rouages des albums “deluxe” », explique-t-il, à propos des célèbres « Here go two more for y’all ».

Enfin, Drake : après le tatouage St. Vincent–St. Mary recouvert par un jersey de Shai Gilgeous-Alexander et un freestyle leaké, LeBron apaise : « Je lui souhaite le meilleur, évidemment. On est à des endroits différents en ce moment : il fait son truc, je fais le mien, mais il y a toujours de l’amour. »

Le cadre sportif reste intact : LeBron James aborde sa 23e saison (24,4 pts – 7,8 rbds – 8,2 pds l’an passé) avec la même devise : repousser la fin sans la nier. « Pas encore à la retraite », mais déjà en train d’écrire la manière dont il y arrivera.

L'émission avec LeBron James :