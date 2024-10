LeBron et Bronny ont joué ensemble dans un match NBA

Ce n'est pas encore un match officiel, mais l'événement est quand même notable. Un père et un fils ont joué ensemble dans une rencontre de pré-saison NBA pour la première fois de l'histoire. Bronny James a passé 13 minutes sur le terrain lors de la défaite (118-114) des Lakers face à Phoenix du côté de Palm Springs. JJ Redick a attendu le début du 2e quart-temps pour faire cohabiter LeBron James et son rejeton. Le King a inscrit 19 points pour sa première apparition de la saison, pendant que Bronny, qui fêtait ses 20 ans, a pris quelques rebonds mais ne s'est pas distingué offensivement. Ils auront finalement passé 4 minutes ensemble, sans réussir pour le moment à ce qu'il y ait une passe décisive de l'un pour l'autre, ce qui viendra peut-être plus tard dans cette pré-saison.

LeBron James. Bronny James. The father-son duo share the court for the first time together! 👏 pic.twitter.com/93hC7k64gK — NBA (@NBA) October 7, 2024

"Pour un père, ça vaut tout l'or du monde. Cette possibilité d'avoir une influence sur ses enfants et sur son fils, pouvoir avoir ces moments-là et travailler avec lui, c'est l'une des choses les plus incroyables qu'un père puisse espérer", a déclaré LeBron James sur ESPN après le match.

JJ Redick, qui a annoncé aux deux James sa décision de les faire jouer ensemble un peu avant le match, s'est satisfait d'avoir contribué à cette improbable association.

"Je voulais qu'ils puissent jouer ensemble à un moment, dans le flot d'un match, et je suis heureux d'avoir pu faire partie de ça. En tant que fan de basket, c'est vraiment cool. Cela en dit long sur la longévité de LeBron, sa compétitivité et sa capacité à toujours faire à ça alors que c'est sa 22e saison. Cela en dit aussi long sur le travail que Bronny a fourni pour en arriver là, mais cela montre l'amour et l'attention paternelle et maternelle qu'il reçoit. C'est un super gamin et c'est un plaisir d'être à ses côtés".

Bronny James va devoir tout de même montrer qu'il est capable d'apporter de bonnes minutes au niveau professionnel, même si on imagine qu'il aura droit dans tous les cas à une opportunité en début de saison, pour permettre à son père de marquer un peu plus l'histoire.