Une série légendaire de LeBron James prend fin

Pour la première fois depuis 21 ans, LeBron James ne sera pas titulaire lors du prochain All-Star Game, qui aura lieu à Los Angeles.

C’est le signe d’un changement d’époque. D’ordinaire si populaire auprès des fans depuis deux décennies, LeBron James n’a pas été nommé titulaire du prochain All-Star Game qui aura pourtant lieu chez lui, à Los Angeles. C’est assez logique sur le plan sportif. Le King manquait à l’appel lors des 14 premiers matches de la saison et il affiche ses plus « petites » statistiques depuis sa saison rookie en compilant aujourd’hui 22,6 points, 5,9 rebonds et 6,9 passes de moyenne.

Il faut justement revenir aux débuts de sa carrière pour retrouver la trace d’un All-Star Game sans un James titulaire. Il n’avait pas été retenu du tout en 2004, même s’il s’était éclaté avec ses coéquipiers lors du Rising Star Challenge. Il a été plébiscité par les supporters pendant 21 années de suite après ça. Une série qui a donc pris fin cette saison. Bien que performant, LeBron James était en retard aux différents pointages intermédiaire du vote des fans, ce qui montre aussi le changement de génération en NBA. Son coéquipier aux Los Angeles Lakers Luka Doncic est celui qui a recueilli le plus de voix.

On peut même se demander si LeBron sera All-Star. Il n’est pas nécessairement l’un des 24 meilleurs joueurs de la saison. Mais les coaches seront peut-être tentés de l’inviter quand même, notamment parce que le doute persiste sur sa retraite. Pour l’instant, lui n’a rien annoncé.

Si jamais il venait à être sélectionné, LeBron James sera peut-être quand même titulaire devant le public de Los Angeles. Soit parce qu’un joueur lui laisse sa place, en signe de respect pour une légende (Vince Carter l’avait fait au profit de Michael Jordan mais tout le monde savait que MJ allait arrêter), soit parce qu’il y aura tout simplement 3 équipes et donc 15 titulaires au prochain All-Star Game. La ligue prévoit un mini-tournoi où s’affronteront joueurs américains et internationaux.

