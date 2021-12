C'est quand même plus facile de se faire entendre quand on est un joueur connu. Et encore plus simple de mettre un coup de pression aux arbitres et les faire changer d'avis même lorsqu'ils ont raison à la base. LeBron James a pété une durite après une décision qu'il estimait erronée dimanche, lors de la défaite des Los Angeles Lakers contre les Chicago Bulls.

La passe du "King" vers Carmelo Anthony a abouti, à la base, sur une remise en jeu pour les Bulls puisqu'aucun joueur de Chicago n'a touché le ballon. Persuadé du contraire et complètement furax, LeBron s'est rué vers les arbitres en hurlant et de manière un poil menaçante. Plutôt que de mettre une faute technique à l'icône, le crew arbitral s'est réuni et a décidé, sans que l'on comprenne bien pour quelle raison, que la balle serait effectivement rendue aux Lakers.

Refs cal a turnover on Lebron Play is over Lebron freaks the fuck out. Refs huddle because of the freak out. Refs overturn the call. In the end, the refs are correct to overturn and call kick ball. It’s just funny how they wouldn’t have overturned it if Lebron didn’t freak. pic.twitter.com/tGwZXWDTBp — Hoop Informatics 🏀📊🎥 (@HoopInformatics) December 20, 2021

On a beau regarder la séquence 430 fois, on ne voit pas à quel moment le ballon a été dévié par joueur des Bulls. Forcément, on peut se dire que si presque n'importe quel autre basketteur que LeBron James avait vrillé et mis une telle pression sur les arbitres, il aurait probablement reçu une technique et été invité à se faire cordialement voir chez les Grecs.

Le karma n'a pas pour autant abandonné les Bulls, qui ont fait le job dans le 4e quart-temps grâce à un DeMar DeRozan survolté (19 de ses 38 pts y ont été inscrits), sans qu'il y ait besoin de revenir sur cet épisode un peu embarrassant.