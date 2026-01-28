Mais qui a donc demandé aux Lakers de drafter Bronny James ?

Une journaliste ESPN assure que ce n'est pas LeBron James qui a fait le forceps auprès des Los Angeles Lakers pour drafter Bronny James.

Le plus bel accomplissement de la carrière riche et très glorieuse de LeBron James restera probablement, au moins à ses yeux, d’avoir pu jouer en NBA avec son fils Bronny James. D’abord un rêve du King puis un objectif au fil des années pour ensuite devenir réalité quand les Los Angeles Lakers ont drafté son aîné en fin de second tour en 2024 avant de lui proposer un contrat garanti et de lui donner des minutes.

L’histoire est originale et belle, même s’il paraît clair que Bronny s’est retrouvé pistonné par son père. Pourtant, Ramona Shelburne, journaliste ESPN réputée basée à Los Angeles, assure que non. « Je ne pense pas que LeBron ait demandé aux Lakers de drafter son fils », ose-t-elle lors d’une émission diffusée par le média US. Son intervention est immédiatement reprise de volée par ses collègues, qui refusent d’y croire. Elle commence par dire qu’elle « pense » avant d’affirmer qu’elle « sait » que James et Rich Paul n’ont pas formulé de requête aux dirigeants californiens.

Une intervention de Shelburne qui fait suite à l’article écrit justement sur le même média où il est relaté que Jeanie Buss, ancienne propriétaire des Lakers, considérerait LeBron James comme ingrat, notamment parce qu’il n’a pas accordé la reconnaissance qu’elle jugeait redevable après que l’organisation ait drafté son fils.

On peut quand même se demander si la source de la journaliste, si source il y a, n’est pas tout simplement Klutch Sports ou le camp de James. Quand son camarade d’antenne lui demande si les Angelenos ont choisi Bronny pour faire plaisir à LeBron, sans que ce soit nécessairement lui qui demande, ou pour son potentiel, elle opte pour la deuxième option en citant les éventuelles autres équipes intéressées : les Golden State Warriors, les Phoenix Suns et les Dallas Mavericks.

Sauf que non seulement aucun de ces franchises n’a fini par drafter le joueur sorti d’USC mais en plus on peut légitimement penser qu’elles cherchaient surtout à s’attirer l’intérêt et les bonnes faveurs de LeBron James. Warriors et Mavericks ont d’ailleurs souvent été cités comme un potentiel point de chute du quadruple champion NBA s’il venait à quitter les Lakers.

Bronny James n’était pas vraiment présenté comme un prospect à ses 18 ans et il tourne à 1,9 point par match depuis son arrivée chez les pros.