L'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James a adressé ses compliments au meneur de l'Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander.

Après une saison 2024-2025 exceptionnelle, Shai Gilgeous-Alexander est reparti sur les mêmes bases en 2025-2026. Loin d'être rassasié par son premier titre de champion NBA, le Canadien continue d'impressionner son monde. Notamment un certain LeBron James.

Outre sa série en cours totalement folle (101 matches consécutifs avec au moins 20 points), le meneur de l'Oklahoma City Thunder affiche un rendement assez incroyable. En prenant quasiment 20 tirs par match, il affiche une superbe efficacité : 55,7%.

Pour son podcast Mind The Game, James a salué la progression de SGA.

"Il continue de s’améliorer ? Absolument. On parle de sa série de matches à au moins 20 points, mais il le fait avec une efficacité remarquable. Il a un tel rendement, on connaît son jeu à mi-distance. Et je crois qu’il fait encore mieux cette saison à mi-distance par rapport à l’an dernier, c’est totalement fou.

Ce titre NBA, il va lui permettre d’aller encore plus haut. Tu sais que tu es capable de le faire. Tu l’as fait, tu as atteint le sommet. Et maintenant, il va encore plus haut. Actuellement, il produit un excellent basket, presque parfait", a estimé LeBron James.

Il ne s'agit pas d'un hasard si Shai Gilgeous-Alexander s'impose comme le favori, juste devant Nikola Jokic, pour le trophée de MVP. Et le talent de 27 ans a clairement gagné le respect de ses pairs.

Shai Gilgeous-Alexander atteint un cap jamais vu depuis Wilt Chamberlain