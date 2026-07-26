LeBron James, les confidences de Rich Paul sur son choix

L'agent de LeBron James, Rich Paul, a dévoilé les coulisses de la réflexion de son client avant de signer aux Philadelphia Sixers.

Au terme d'une longue réflexion, LeBron James a finalement opté pour les Philadelphia Sixers. L'ailier de 41 ans a signé un contrat à 8 millions de dollars sur 2 ans, avec une "player option" sur la seconde année, en faveur de cette franchise.

Mais au cours des dernières semaines, le King a bien évidemment envisagé d'autres équipes. Les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Golden State Warriors ont longtemps été dans la course. Même les Minnesota Timberwolves ont représenté une option.

Et lors de son podcast, Rich Paul, l'agent de James, a dévoilé les coulisses de la réflexion de son client.

"A partir de la fin de la saison, j'ai pu voir qu'il était toujours attaché à Miami et à Cleveland. Puis qui ne voudrait pas jouer avec Steph Curry et Draymond Green ? Je l'ai vu vivre des montagnes russes émotionnelles jour après jour.

Cleveland, c'est la maison. Miami c'est Miami. Il y a Pat (Riley)... Je pense que tout le monde a été en tête à un moment ou à un autre. Au final, Philadelphie fait un coup, et là, boum ! Et voilà que Jaylen Brown est à eux. La situation semblait totalement différente.

Les Wolves, on a toujours gardé un œil sur eux. Parce que Tim Connolly est le patron. Il a hésité à plusieurs reprises. Je suis content pour LeBron. Il a fait son choix. Il en est satisfait. Je pense que la ville de Philadelphie va l'accueillir à bras ouverts", a confié Paul.

Sur cette Free Agency, LeBron James a pris son temps pour faire le meilleur choix possible. Et sur le papier, sa signature à Philadelphie peut se comprendre. Chez les 76ers, il pense pouvoir faire la différence dans la conquête d'un titre NBA.

🎙️ LeBron James et les Sixers peuvent-ils choquer la NBA ?