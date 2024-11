LeBron James ne connaît pas le mot déclin…

On le pensait presque humain (enfin). A bientôt 40 ans, LeBron James a débuté la saison 2024-2025 sur un petit rythme. Le King semblait un peu plus en retrait. Anthony Davis et Austin Reaves avaient essentiellement les responsabilités aux Los Angeles Lakers sur les premiers matches.

Sans forcer, l'ailier intégrait sobrement le collectif souhaité par son nouveau coach JJ Redick. Mais sans en faire trop. Le symbole d'une nouvelle ère avec un déclin inexorable pour le Chosen One ? On pouvait le penser.

Sauf qu'avec cette formule, les Lakers, auteurs d'un bon début de saison, ont commencé à rentrer dans le rang. Et même si James a dû s'habituer aux résultats irréguliers des Californiens ces dernières saisons, il reste un compétiteur acharné...

Un troisième triple-double consécutif !

Et sa réponse, sur le parquet, a été un terrible rappel pour ses adversaires : même s'il a désormais tendance à choisir ses moments, le natif d'Akron reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Après une copie XXL à 39 points, en vain, face aux Memphis Grizzlies (114-131) le 7 novembre, James a activé le mode triple-double.

Contre les Philadelphia Sixers (116-106), les Toronto Raptors (123-103) et à nouveau les Grizzlies (128-123) la nuit dernière, LBJ a signé trois triple-doubles consécutifs (pour 3 victoires). Dans sa carrière, il avait déjà réussi cette prouesse à 3 reprises.

Mais le faire à 39 ans, bientôt 40, représente une anomalie. Dans l'histoire de la NBA, il est bien évidemment le plus vieux à réaliser un tel exploit. Le second dans cette catégorie ? Jason Kidd... qui avait 34 ans ! C'est dire la longévité de James.

"Cette série ? Je suis simplement très patient et je prends ce que la défense adverse me donne. Je le fais désormais depuis un bon moment. Donc je comprends ce que je dois apporter. Je sais lire les circonstances du match. Il n’y a rien de nouveau pour moi. Pendant toute ma carrière, j’ai toujours essayé d’être capable de jouer à toutes les positions. Peu importe les besoins de l’équipe, je dois être en mesure de répondre. Si c’est en meneur, en pivot ou en ailier, je suis prêt à faire ce qu’il faut pour l’équipe", a résumé LeBron James.

Face à Memphis, il a ainsi compilé 35 points, 14 passes décisives et 12 rebonds. Un match exceptionnel. Surtout, il a eu une adaptation parfaite aux besoins de son équipe. Alors que Davis a été limité par ses fautes, James a su prendre le jeu à son compte.

Pour marquer, mais aussi faire jouer ses partenaires. Lors du coup de chaud du rookie Dalton Knecht, le patron californien a fluidifié le jeu des Californiens pour l'approvisionner.

"Il est un maître dans ce jeu. Nous ne gagnons pas ce match sans lui, c’est une évidence", a noté Redick.

Une prestation impressionnante pour le quadruple champion NBA à ce stade de sa carrière.

LeBron à Miami, « le meilleur joueur à avoir jamais joué au basket »

LeBron James flou sur sa fin...

Bien évidemment, un tel match relance les débats autour de la fin de carrière de LeBron James. Avec ce visage, il semble encore capable de se maintenir à un très haut niveau en NBA pendant les années à venir.

Pour le moment, il a toujours maintenu le flou sur ses intentions. Actuellement, l'ailier se trouve sous contrat jusqu'en 2025, avec une player option pour la saison 2025-2026. Sauf surprise, il ne devrait pas dire stop au terme de cet exercice.

Et ensuite ? Impossible à dire. Publiquement, James ne donne pas l'impression d'avoir tranché sur la question.

"Combien de temps je peux jouer à ce niveau si je le veux ? Ce n’est pas seulement moi. Il y a bien évidemment l’aspect mental, il faut voir comment les choses vont se passer mentalement et physiquement. Je ne sais pas. Je ne vais pas encore jouer si longtemps. Si c'est 1 an, 2 ans, peu importe. Je ne jouerai pas en tirant sur la corde jusqu’au bout. Je ne vais pas être un gars qui manque de respect au jeu car il veut seulement être sur le terrain", a insisté LeBron James.

Pour éviter d'entacher son histoire avec des dernières années compliquées, il a l'envie de partir en étant toujours au niveau. Pour le moment, c'est clairement le cas. Il y a aussi un rêve à prendre en compte : la possibilité d'évoluer en NBA avec Bryce.

Après Bronny cette saison, LeBron James pourrait partager les terrains avec son second fils à partir de la saison 2026-2027. Mais peut-il réellement repousser les limites aussi loin ? Avec une telle légende, rien ne semble impossible...

Et si LeBron James jouait aussi avec son fils Bryce en NBA ?