Et si LeBron James jouait aussi avec son fils Bryce en NBA ?

Sur cette saison 2024-2025, LeBron James a marqué l'histoire de la NBA en devenant le première père à jouer avec son fils. Une immense fierté pour l'ailier des Los Angeles Lakers, qui a vécu un moment spécial avec Bronny.

Et quid de Bryce ? Car le King a un autre fils qui pourrait rejoindre la Ligue dans les années à venir. En effet, à 17 ans, Bryce fait ses classes à Sierra Canyon au lycée et dispose déjà de deux offres NCAA : Duquesne et Ohio State.

Surtout, on lui prête un potentiel plus important que Bronny et il sera potentiellement éligible à la Draft 2026. Avec la possibilité d'évoluer avec LeBron ? Ex-coéquipier de LBJ, Tristan Thompson a évoqué cette hypothèse, qui a été ensuite présentée au vétéran de 39 ans.

"Oh merde ! (en apprenant les propos de Thompson, ndlr) Bryce est en senior (derrière année de lycée, ndlr). Donc je ne sais pas. Nous verrons. Cela serait plutôt cool. Il faut voir mon état d'esprit et ensuite comment mon corps va réagir sur les prochaines années", a répondu LeBron James pour le Cleveland Plain Dealer.

LeBron James n'a donc pas écarté cette idée. Et avec cette réponse, on peut penser qu'il n'envisage absolument pas une retraite au terme de cette saison. A voir s'il sera réellement capable de repousser les limites jusqu'en 2026 - et même 2027 - pour évoluer avec Bryce.

LeBron James et son fils Bronny ont fait l’histoire de la NBA