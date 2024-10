LeBron James et son fils Bronny ont fait l’histoire de la NBA

Avec les Los Angeles Lakers, LeBron et Bronny James sont devenus le premier duo père-fils à jouer ensemble en NBA.

Il s'agissait de l'un des moments très attendus de ce début de saison NBA 2024-2025. Après des apparitions en présaison, LeBron James et Bronny James sont devenus le premier duo père-fils à évoluer ensemble dans la grande Ligue.

Lors de la victoire des Los Angeles Lakers contre les Minnesota Timberwolves (110-103), le coach californien JJ Redick a permis aux deux hommes d'entrer, au même moment, sur le parquet en fin de deuxième quart-temps.

Ils ont ainsi partagé le terrain pendant quasiment 2 minutes et 30 secondes.

"C'est la famille. J'ai toujours placé la famille au-dessus de tout. Pour moi, j'ai perdu beaucoup de temps avec eux par rapport à cette ligue. Car je me suis investi dans cette ligue, en étant souvent en déplacement pour les matches.

J'ai loupé beaucoup de ses moments (à Bronny, ndlr), mais aussi à Bryce et Zhuri (ses enfants, ndlr). Donc être capable de vivre ce moment, où je bosse encore mais je le fais aux côtés de mon fils, il s'agit de l'un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir de la part de dieu et je compte bien en profiter à fond", a partagé LeBron James pour TNT Sports.

Un joli moment et une preuve supplémentaire de l'incroyable longévité du King. Par contre, il sera désormais intéressant de voir la gestion sportif de Bronny aux Lakers. Car sur ce match, il n'a pas vraiment saisi sa chance : 0 point en 3 minutes.

Et il serait peut-être plus intéressant de lui permettre de se développer en G-League.

