Les résultats de la nuit en NBA, celle de Giannis Antetokounmpo

Pacers @ Magic : 90-94

Celtics @ Nets : 139-114

Bulls @ Knicks : 124-123

Cavaliers @ Sixers : 114-106

Pelicans @ Thunder : 88-106

Clippers @ Rockets : 103-111

Pistons @ Bucks : 120-127 (après OT)

Wizards @ Spurs : 130-139

Grizzlies @ Lakers : 123-128

Timberwolves @ Trail Blazers : 98-106

Suns @ Kings : 104-127

Giannis Antetokounmpo claque 59 points !

- Dans une nuit riche en grosses performances individuelles, Giannis Antetokounmpo a frappé le plus fort ! Pour permettre aux Milwaukee Bucks de venir à bout des Detroit Pistons (127-120 après OT), le Grec a sorti le grand jeu : 59 points, 14 rebonds et 7 passes décisives.

Omniprésent, le leader des Bucks a été épaulé par Brook Lopez (29 points) et Taurean Prince (15 points, 10 rebonds) en l'absence de Damian Lillard. Cependant, malgré la copie XXL du Greek Freak, Milwaukee a peiné à l'emporter...

A la pause, Detroit menait de 13 points grâce à Cade Cunningham (35 points, 11 passes décisives et 7 rebonds) et Malik Beasley (26 points, 10 rebonds). Et avant la prolongation, Ron Holland II, à 1 seconde de la fin, a eu deux lancer-francs pour gagner à 111-111. Mais il a raté !

Et sur cette période supplémentaire, Antetokounmpo et Lopez se sont occupés de tout pour faire la différence. 59 points, il s'agit de la plus grosse copie individuelle de la saison. La 2ème marque la plus importante de la carrière du Grec (record à 64 contre les Indiana Pacers l'an dernier).

This Giannis 3PT celebration 💀 pic.twitter.com/H44v50Oqky — Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2024

- Dans le même temps, les Cleveland Cavaliers continuent d'écrire leur histoire. A l'extérieur, la franchise de l'Ohio s'est imposée sur le parquet des Philadelphia Sixers (114-106) et affiche désormais un bilan de 13 victoires pour 0 défaite !

Face à des Sixers sérieusement diminués sans Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, les Cavs ont connu quelques difficultés. En face, Jared McCain (34 points) a encore surpris son monde. Alors que Guerschon Yabusele, propulsé dans le 5, a été moyen (10 points à 4/10, 9 rebonds).

Si Darius Garland (25 points) a tenu son rang, Cleveland a surtout fait la différence par Donovan Mitchell (23 points, 13 rebonds et 9 passes décisives). Longtemps maladroit (9/21 au global), le meneur a marqué 11 de ses 23 points dans les 3 dernières minutes pour l'emporter. On parle donc de la 6ème équipe de l'histoire de la NBA à débuter en 13-0...

LeBron James encore en triple-double, le record de Victor Wembanyama

- Pendant que Cleveland brille, le Chosen One de l'Ohio continue de repousser les limites. A domicile, les Los Angeles Lakers sont également invaincus (pas à l'extérieur) avec une nouvelle victoire face aux Memphis Grizzlies (128-123).

Lors de ce succès, LeBron James a été impressionnant : 35 points, 14 passes décisives et 12 rebonds. Il s'agit tout simplement de son 3ème triple-double consécutif. Pour autant, ce match n'a pas été simple. Anthony Davis a dû marquer 11 de ses 23 points dans le 4ème quart-temps pour venir à bout des Grizzlies. Et AD s'est même permis de chambrer le père de Ja Morant !

Et les Californiens ont aussi pu compter sur Rui Hachimura (19 points) et Dalton Knecht (19 points à 5/5 à trois points). En l'absence de Morant et de Desmond Bane, Jaren Jackson Jr s'est bien battu (29 points). Mais Memphis n'a pas su répondre au 10-2 des Lakers au début du money-time.

AD hits a 3-ball and goes straight to Ja's dad, Tee Morant to let him know 😅 pic.twitter.com/yCv4owuuoF — Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2024

- Dans une rencontre très prolifique, les San Antonio Spurs ont battu les Washington Wizards (139-130). Et Victor Wembanyama en a profité pour claquer son record en carrière : 50 points à 18/29 aux tirs.

Bien épaulé par Devin Vassell (17 points), le Français s'est livré un véritable duel avec Jordan Poole. Egalement en feu, l'ex-joueur des Golden State Warriors a marqué 42 points pour permettre à son équipe de rivaliser.

Pour les Français, Alexandre Sarr (12 points) a été assez moyen : de la maladresse à longue distance (0/5) et des difficultés défensives. Alors que Bilal Coulibaly (6 points, 8 rebonds) a été discret. Dans l'histoire des Spurs, Wembanyama devient le 8ème joueur à dépasser la barre des 50 points.

Victor Wembanyama : 50 points records contre les Wizards⁠

Les Celtics et Jayson Tatum se reprennent, les Wolves inquiètent...

- Après la défaite face aux Atlanta Hawks (116-117), les Boston Celtics se sont bien repris sur le parquet des Brooklyn Nets (139-114). Si l'entame n'a pas été bonne, le champion NBA en titre a ensuite sérieusement accéléré. Notamment dans le sillage d'un excellent Jayson Tatum (36 points, 10 passes décisives et 9 rebonds).

Le leader des Celtics a été également suivi par Jaylen Brown (24 points) et Payton Pritchard (23 points), toujours aussi intéressant en sortie de banc. En face, les Nets ont bien tenté de résister. Par Ziaire Williams (23 points) ou Cam Thomas (17 points).

Mais le rouleau-compresseur de Boston voulait absolument effacer le goût de la défaite et le match était déjà plié après trois quart-temps...

- A l'inverse, les Minnesota Timberwolves n'arrivent pas à se reprendre... En back-to-back contre les Portland Trail Blazers, les Wolves ont encore perdu (98-106) ! En difficulté à longue distance (0/9) après un début de saison de feu, Anthony Edwards (24 points) ne parvient pas à porter son équipe sur ses épaules.

Julius Randle (20 points, 10 rebonds) a fait de son mieux. Et Rudy Gobert a été dans son registre (12 points, 10 rebonds). Mais le collectif de Minnesota déçoit, à l'image d'un Donte DiVincenzo maladroit : 2 points à 1/10 aux tirs.

A l'inverse, les jeunes Blazers se font plaisir. Shaedon Sharpe (33 points) a crevé l'écran, tout comme Donovan Clingan (17 points, 12 rebonds et 8 contres !). Et même si Scoot Henderson (11 points), de retour dans le 5 majeur en l'absence d'Anfernee Simons, et Jerami Grant (8 points) ont beaucoup gâché (7/22 au total), la défense des Blazers, avec un excellent Clingan, a étouffé l'attaque de Minnesota dans le money-time.

KAT brille pour rien, le Thunder en contrôle

- Le début de saison mitigé des New York Knicks s'est confirmé avec une défaite face aux Chicago Bulls (123-124). Longtemps incertain à cause de sa cheville, Jalen Bruson (24 points) était bien présent. Mais pour porter les Knicks, c'est bien Karl-Anthony Towns (46 points, 10 rebonds) qui a pris ses responsabilités.

Car sur ce match, New York a compté 22 points de retard dans le troisième quart-temps. Les Bulls, grâce à Zach LaVine (31 points) et Coby White (22 points), pensaient filer vers un succès facile. Mais les New-Yorkais ont eu le mérite de ne rien lâcher.

A 4 secondes de la fin, NY, sur un panier de Brunson, a même pris l'avantage ! Mais Josh Hart s'est mis à la faute sur une tentative à trois points de White, qui a réussi ses trois lancer-francs pour finalement faire gagner Chicago.

KAT HAS 46. WE ARE TIED.@chicagobulls 119@nyknicks 119 Under a minute left on NBA League Pass: https://t.co/zeAppNOQQE pic.twitter.com/UmuGeouvNr — NBA (@NBA) November 14, 2024

- Sans forcer, l'Oklahoma City Thunder a logiquement pris le meilleur sur les New Orleans Pelicans (106-88). Avec une équipe des Pelicans déplumés par les blessures, OKC a été sérieux grâce à son duo fort : Shai Gilgeous-Alexander (29 points) et Jalen Williams (31 points).

En face, Brandon Ingram (18 points) a bien tenté de résister. Avec notamment Yves Missi (10 points, 10 rebonds) pour l'accompagner. Mais il y a un monde d'écart entre les collectifs des deux équipes.

Et grâce à un 16-0 dans le troisième quart-temps, le Thunder a rapidement plié les débats.

Les Suns calent sans KD, le Magic a trouvé son rythme

- La vie sans Kevin Durant, à l'infirmerie, se complique pour les Phoenix Suns. Egalement sans Bradley Beal, la franchise de l'Arizona s'est inclinée sur le parquet des Sacramento Kings (104-127). Chez les Kings, De'Aaron Fox a brillé : 29 points et 10 passes décisives.

En plus du meneur, Kevin Huerter (22 points) et Keegan Murray (17 points) l'ont bien épaulé. Une nécessité pour Sacramento en l'absence de Malik Monk et avec un DeMar DeRozan (2 points en 17 minutes) gêné par son dos.

Presque discret, Domantas Sabonis a tout de même frôlé le triple-double (11 points, 10 rebonds, 9 passes décisives). Mais ce match a été rapidement à sens unique. Devin Booker (18 points) n'a pas été capable de réaliser un miracle. Et Josh Okogie (25 points) a été bien trop seul.

- Toujours aussi intéressants, les Houston Rockets ont dominé les Los Angeles Clippers (111-103). Un succès collectif pour les Texans, qui peuvent compter sur 6 joueurs à 13 points ou plus. Jalen Green (21 points), même maladroit (7/21), a été impactant.

Tout comme Alperen Sengun, qui a pesé par son activité : 13 points, 11 rebonds, 6 passes décisives et 4 contres. Longtemps en route pour un succès facile, Houston a tout de même joué avec le feu (+4) en fin de partie, avant un dunk du Turc pour sceller ce succès.

En face, les Clippers, toujours menés par James Harden (19 points, 7 rebonds), ont été trop maladroits. On pense à Norman Powell (13 points à 5/18 aux tirs). Au niveau des bancs, il faut souligner les impacts importants de Tari Eason (18 points) et d'Amen Thompson (18 points) pour les Rockets.

- Enfin, sans Paolo Banchero, l'Orlando Magic reste invaincu à la maison après une victoire face aux Indiana Pacers (94-90). En nouveau patron, Franz Wagner a le mérite de prendre ses responsabilités : 29 points malgré un 9/24 aux tirs.

A ses côtés, le collectif du Magic, qui se repose toujours sur une excellente défense, a le mérite de se battre. A l'image du double-double de Goga Bitadze (12 points, 12 rebonds). Pour les Pacers, Pascal Siakam (25 points) et Bennedict Mathurin (23 points, 12 rebonds) ont fait le boulot.

Par contre, malgré son impact à la création (11 passes décisives), Tyrese Haliburton (9 points) a sérieusement du mal à régler la mire (3/14). Finalement, le match a basculé grâce à Jalen Suggs, longtemps dans le mauvais tempo (8 points à 2/15) mais auteur de deux lancer-francs essentiels.

