Victor Wembanyama : 50 points et un nouveau record !

C’est un nouveau record pour Victor Wembanyama. Le Français a inscrit 50 points lors de la victoire des Spurs contre les Wizards ce mercredi (139-130), pulvérisant ainsi son précédent record (40 points).

Wembanyama, déjà à 24 points à la mi-temps, a livré sa performance offensive la plus aboutie depuis le début de la saison. Peu défendu par Washington, il a fait preuve d’une efficacité exceptionnelle, atteignant la barre des 50 points à un peu moins de huit minutes de la fin, en seulement 28 minutes de jeu.

« C’est vraiment une grande étape », a-t-il souligné en conférence de presse. « C’est un club très fermé. Je ne sais pas exactement combien de joueurs en font partie, mais c’est clairement quelque chose dont je suis fier. »

Victor Wembanyama à propos de ses 50 points : « Oui, c’est vraiment une grande étape. C’est un club très fermé. Je ne sais pas combien de joueurs en font partie, mais c’est clairement quelque chose dont je suis fier. » pic.twitter.com/yrwuRMBdhv — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) November 14, 2024

L’intérieur a été particulièrement adroit, avec un seul ballon perdu et une adresse au-dessus de ses standards (18/29 aux tirs, dont 8/16 à trois points). Fidèle à lui-même, Wembanyama a reconnu qu’il savourerait ce moment brièvement, mais qu’il se projetait déjà vers le prochain match, vendredi, contre les Lakers.

Surtout, il reste convaincu qu’il peut faire encore mieux à l’avenir : « Ma première pensée, c’est qu’à terme, je veux que mes autres performances éclipsent celle-ci. Je veux faire en sorte qu’à l’avenir, ce match ne soit qu’un match comme les autres. »

Victor Wembanyama très proche du record de Tony Parker

Alors que la rencontre semblait pliée à sa sortie, avec 19 points d’avance pour les Spurs, Victor Wembanyama est revenu sur le terrain pour les deux dernières minutes afin d’empêcher un retour des Wizards. S’il n’a pas ajouté un seul point à son total, sa défense a contribué à assurer la victoire des siens, alors que Jordan Poole (42 points) et ses coéquipiers revenaient à leur hauteur.

À seulement 20 ans, l’intérieur s’est approché de très près du record de points marqués par un Français en NBA. Il assure néanmoins qu’il ne pensait pas aux 55 points de Tony Parker, inscrits contre les Timberwolves en 2008, au moment de retourner sur le parquet. Seulement à la victoire.

« Je n’y pensais pas du tout », a-t-il plaqué après la rencontre. « Je ne savais même pas pour les 55 points de Tony, d’ailleurs. Le but quand on rentre avec si peu de temps restant et avec une avance, c’est juste de la conserver. Mettre ses lancers francs, ne pas perdre la balle, ne pas donner de paniers faciles. C’est tout. »

Lors de son record, Parker n’avait inscrit « que » 42 points avant d’en ajouter 13 lors de deux prolongations. Wembanyama peut ainsi se targuer d’avoir établi un nouveau record pour un Français sur le temps réglementaire. La présence de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr dans l’équipe adverse a pu lui donner un supplément de motivation, bien qu’il ait affirmé le contraire.

« Gregg Popovich va bien » : Brian Wright s’exprime sur l’absence du coach