L’absence de Gregg Popovich laisse « un vide », d’après Brian Wright, le GM des Spurs. San Antonio est perturbé par l’absence de l’entraîneur, qui n’a pas coaché les six derniers matches de son équipe en raison d’un « léger AVC ».

« Il va bien », a cependant rassuré Wright, qui a répondu aux questions de la presse ce mercredi pour clarifier la situation. La franchise a annoncé que Popovich avait commencé sa rééducation et qu’il devrait « se rétablir complètement ». Selon le manager, il continue même de suivre son équipe, posant à lui et à d’autres des questions de l’ordre de : « Pourquoi on perd autant de ballons ?! »

Brian Wright assure que Gregg Popovich « va bien » malgré son AVC : « Il va bien […] C’est un dur, c’est un combattant et il va travailler. Nous sommes tous là pour lui, mais il s’en sort bien. » pic.twitter.com/2H2Y58ia4w — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) November 13, 2024

« C’est un dur à cuire, un battant, et il va s’en remettre. Nous sommes tous là pour lui, et il s’en sort bien », a-t-il ajouté. Brian Wright n’a pas souhaité s’étendre sur les détails de l’accident dont a été victime Gregg Popovich ni sur l’éventualité de son retour sur le banc des Spurs cette saison. « Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons l’accueillir à nouveau », a-t-il simplement déclaré.

Wright : « Sans lui, il y a clairement un vide. Il nous manque. »

« C’est un moment difficile pour tout le monde. Coach Pop a été le leader de cette organisation pendant les trois dernières décennies », a expliqué Wright, dans une longue tirade. « Nous avons tous rencontré des personnes qui ont une aura et une présence particulières, et il est clair qu’il est l’une d’elles. Chaque jour, en entrant dans le bâtiment, nous ressentons ce leadership, cette présence. Sans lui, il y a clairement un vide. Il nous manque. »

« Dans le même temps, je suis extrêmement fier de l’équipe, des joueurs, du staff, de tous ceux qui se sont serré les coudes dans cette période difficile. C’est exactement ce que Pop aurait voulu que nous fassions […] Mais surtout, nous voulons nous assurer qu’il a tout ce dont il a besoin et que nous lui donnons le temps et l’espace nécessaires pour se rétablir. Nous sommes impatients de le retrouver. »

Brian Wright n’a pas non plus souhaité expliquer pourquoi la franchise a décidé que Mitch Johnson assurerait le poste pendant l’absence de Popovich, plutôt que Brett Brown qui a déjà une expérience en NBA, ou un autre entraîneur. Il a tenu à saluer le « travail phénoménal » de Johnson et de tout le staff, se disant « extrêmement fier » de la manière dont toute l’équipe a réagi à la situation.

