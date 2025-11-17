LeBron James est tout proche de rejouer avec les Los Angeles Lakers. Et de devenir le premier joueur NBA à jouer 23 saisons.

LeBron James en a fini avec La G League. Et le retour en NBA de la star des Los Angeles Lakers se rapproche. Il sera d’ailleurs effectif dès aujourd’hui, pour les entraînements.

LBJ a été réassignée de l’équipe G League South Bay vers le groupe principal et participera pleinement à l’entraînement de lundi, d’après Shams Charania.

LeBron James has been reassigned back to the Lakers from NBA G League South Bay and will be a full participant at Lakers practice on Monday, sources tell ESPN. James completed multiple days of practices and 5-on-5 sessions this week in the G League and his debut is nearing. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2025

À 40 ans, James n’a toujours pas joué cette saison en raison d’une sciatique qui l’a éloigné des parquets depuis le début du training camp. Pour accélérer sa reprise, les Lakers l’avaient envoyé s’entraîner avec leur équipe affiliée, où il a enchaîné plusieurs séances intenses.

LeBron a pris part à plusieurs jours d’opposition en cinq contre cinq avec South Bay, dans ce qui ressemble à l’ultime étape avant un retour effectif. Dave McMenamin évoque même un « entraînement intense » réalisé en fin de semaine. Vendredi, l’intéressé lui-même avait alimenté l’impatience en publiant une story Instagram montrant ses chaussures et un sablier.

S’il n’a pas encore de date officielle pour ses débuts en 2025-26, LeBron James se prépare à entrer dans sa 23e saison NBA, un record historique. La saison dernière, il affichait encore 24,4 points, 7,8 rebonds et 8,2 passes en 70 matches, avec des pourcentages très solides.

En son absence, les Lakers réalisent un excellent début d’exercice avec un bilan de 10-4. Luka Doncic et Austin Reaves ont porté l’attaque depuis un mois, mais le retour de LeBron devrait naturellement changer la dynamique du groupe.

Pour Los Angeles, l’étape du jour est déjà un signal fort : leur leader est enfin de retour… même si, pour l’instant, ce n’est qu’à l’entraînement.

Inquiétudes pour Wembanyama, Castle et les Spurs…