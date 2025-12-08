À 40 ans, LeBron James signe une victoire historique et devient le 2e joueur le plus victorieux de l’histoire.

LeBron James continue de réécrire l’histoire. Avec la victoire des Lakers à Philadelphie, la star de 40 ans a décroché la 1 015e victoire de sa carrière, devenant officiellement le deuxième joueur le plus victorieux en saison régulière, juste derrière Kareem Abdul-Jabbar.

Le King dépasse Robert Parish

LeBron a dépassé dimanche la légende des Celtics Robert Parish et se retrouve désormais seul derrière Abdul-Jabbar, encore loin devant avec 1 074 victoires.

Atteindre ce record dépendra d’une seule chose : la durée de sa carrière. ESPN rappelait récemment que James n’a « pas encore pris de décision » sur une éventuelle retraite.

LeBron a néanmoins eu une phrase équivoque à l’issue du match. A suivre donc.

Une soirée historique… et un coup de chaud dans le money time

Pour signer cette victoire symbolique, LeBron a sorti son meilleur match de la saison : 29 points, 7 rebonds, 6 passes, et surtout 10 points de suite dans les cinq dernières minutes, plus une interception décisive.

À 40 ans, il continue de répondre présent quand les Lakers en ont besoin.

Los Angeles carbure sans forcer sur LeBron

Malgré un début de saison marqué par une absence prolongée, LeBron tient son rang avec 16,1 points, 4,7 rebonds et 7,6 passes en seulement sept matchs.

Et les Lakers tournent fort : 17-6, grâce notamment à un Luka Doncic en mode MVP et un Austin Reaves au niveau All-Star.

S’il n’est plus la menace numéro 1 des Lakers, LeBron James continue d’avoir un véritable impact malgré son âge. Et il est désormais plus proche que jamais de devenir le joueur le plus victorieux de toute l’histoire de la NBA. A condition de jouer une année de plus.