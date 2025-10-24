Pourquoi le nom de LeBron James ressort dans l’affaire qui lie la NBA à la mafia

La NBA est secoué par un nouveau scandale. Et celui-ci est carrément une affaire d’état puisqu’il résulte d’une enquête du FBI sur les agissements de la mafia italienne sur le sol américain. Plusieurs personnalités de la ligue sont concernées et ont été arrêtées comme Chauncey Billups et Terry Rozier. Mais aussi Damon Jones, ancien coéquipier de LeBron James aux Cleveland Cavaliers. Il l’a aussi coaché (en tant qu’assistant) au sein de la franchise de l’Ohio.

Ce dernier est soupçonné d’avoir révélé des informations à un groupe de parieurs à l’époque où il était un membre non officiel du staff des Los Angeles Lakers. Il aurait notamment indiqué aux complices présumés de « miser gros » sur Milwaukee en raison de l’absence d’un joueur star du côté des Californiens. Aucune information publique n’avait alors filtré concernant le forfait d’un cadre des Lakers. LeBron James n’a pas joué ce soir-là. Des sources proches de l’entourage du King ont d’ailleurs confirmés à ESPN que le joueur en question cité dans l’enquête est bien LBJ. Il n’est évidemment pas menacé par quelconque poursuite judiciaire. Il n’était pas au courant des pratiques de Jones.

Billups a lui été arrêté pour sa supposée implication dans des parties de poker truquées, toujours par la mafia. Les gangsters se servaient de sa notoriété pour attirer des cibles lors de ces soirées où les victimes se retrouvaient escroquées. Le coach des Portland Trail Blazers pourrait d’ailleurs aussi être mentionné dans l’affaire des paris. L’une des sources des parieurs qui n’a pas directement été nommée correspond à sa description.