LeBron James est-il devenu un problème pour les Lakers ?

Pendant des années, la question ne se posait même pas. Lorsqu'une franchise avait LeBron James dans son effectif, toute sa stratégie consistait à maximiser les chances de gagner autour de lui. Les effectifs étaient construits selon ses besoins, les recrutements répondaient à ses demandes et les décisions importantes passaient presque toujours par le prisme de son ambition immédiate.

Mais l'été 2026 ressemble à un moment charnière. Pour la première fois depuis très longtemps, certains observateurs commencent à se demander si les Lakers ne seraient pas mieux servis en reprenant totalement le contrôle de leur projet sportif.

L'idée peut sembler absurde. Après tout, LeBron sort encore d'une saison de très haut niveau. Même à 41 ans, il demeure l'un des joueurs les plus influents de la ligue. Pourtant, le contexte a changé. L'arrivée de Luka Doncic a modifié la hiérarchie naturelle de la franchise.

Les Lakers ont désormais un nouveau visage

Lorsque les Lakers ont réussi à attirer Luka Doncic, ils n'ont pas seulement récupéré un joueur superstar. Ils ont probablement récupéré le visage de leur prochaine décennie.

À 27 ans, Doncic se situe au cœur de son prime. Il représente l'avenir immédiat et moyen terme de l'organisation. Contrairement à LeBron, chaque décision prise aujourd'hui doit être pensée en fonction de ce qu'elle apportera à Luka dans trois ou quatre ans.

C'est là que le dilemme apparaît. Continuer à construire autour de LeBron implique souvent des choix à court terme. Des contrats plus courts. Des vétérans. Une recherche constante de résultats immédiats.

Construire autour de Luka nécessite au contraire une vision plus durable. Les deux logiques ne sont pas toujours compatibles.

Le casse-tête défensif

L'autre problème concerne le terrain. Pendant le CQFR de ce matin, Antoine et Shaï ont souligné plusieurs fois que les meilleures équipes de la ligue deviennent de plus en plus impitoyables lorsqu'il s'agit d'attaquer les faiblesses défensives adverses. Or les Lakers possèdent déjà plusieurs zones de vulnérabilité.

Un cinq majeur composé de Luka Doncic, Austin Reaves et LeBron James pose forcément des questions de mobilité et de couverture défensive. En saison régulière, ces limites peuvent être masquées. En finale de conférence ou en Finales NBA, elles deviennent beaucoup plus compliquées à cacher.

LeBron James et les Lakers négocient activement

Les exemples récents abondent. À mesure que les séries avancent, certains joueurs pourtant très utiles durant l'année voient leur temps de jeu diminuer parce que les adversaires ciblent systématiquement leurs faiblesses. Les Lakers doivent donc trouver un équilibre entre la valeur offensive immense de leurs stars et la réalité du basket moderne.

Austin Reaves est peut-être la vraie priorité

Paradoxalement, la question LeBron renvoie directement à celle d'Austin Reaves. L'arrière arrive à un moment crucial de sa carrière et plusieurs équipes pourraient tenter de lui offrir un contrat massif.

Pour Los Angeles, conserver Reaves tout en gardant suffisamment de flexibilité pour renforcer l'effectif représente déjà un défi majeur. Chaque dollar investi compte. Et c'est là que revient l'idée d'un éventuel sacrifice financier de LeBron.

Certaines rumeurs évoquent la possibilité qu'il accepte un salaire réduit afin de permettre aux Lakers d'ajouter davantage de talent autour de lui et de Doncic. Une hypothèse séduisante sur le papier. Mais même dans ce scénario, la question centrale demeure : quelle part du projet doit encore être pensée autour de LeBron ?

Un changement de pouvoir inévitable

Les Lakers ne cherchent évidemment pas à se débarrasser de LeBron James. La franchise lui doit énormément. Ensemble, ils ont remporté un titre et traversé l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire récente de l'organisation. Mais le basket n'attend personne.

À un moment ou à un autre, les Lakers devront accepter que leur avenir ne passe plus principalement par le quadruple MVP. La vraie question n'est donc peut-être plus de savoir si LeBron va rester. La vraie question est de savoir si Los Angeles est prêt à reconnaître que l'équipe appartient désormais à Luka Doncic. Et cette réponse pourrait bien définir tout l'été des Lakers.

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