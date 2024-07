LeBron James proprio de franchise à Vegas, c’est toujours d’actu

On n'a pas encore la date exacte de l'expansion en NBA, ni même l'identité officielle des deux équipes qui se joindront aux 30 déjà existantes. C'est en revanche un secret de Polichinelle : Las Vegas aura sa franchise, probablement avec Seattle. Du côté de Vegas, la guerre pour savoir qui aura le luxe et les moyens d'investir pour piloter le projet bat toujours son plein. D'après Fortune, un nombre importants d'investisseurs et de groupes d'investissement sont dans les starting blocks pour convaincre la NBA de leur sérieux et de leur capacité à aligner le montant record qui s'annonce pour la création de cette nouvelle franchise. Parmi eux, un certain LeBron James, qui n'a jamais caché son intérêt pour entrer dans le capital d'une future équipe à Las Vegas.

Le média spécialisé dans la finance et le sport annonce que le King fait partie d'un groupe qui serait prêt à poser les 7 milliards de dollars qui devraient être requis pour donner naissance à une franchise dans le Nevada, en incluant la construction d'une nouvelle salle. Parmi ses concurrents, on retrouve certains mastodontes, comme le conglomérat Red Bull GmBh dont la force de frappe n'est plus à prouver.

LeBron James a déjà fait des appels du pied

En octobre 2022, LeBron James avait ainsi déclaré lors d'un passage par "Sin City" : "La meilleure fanbase du monde est à Las Vegas et j'aimerais vraiment ramener une équipe ici à un moment. Ce serait incroyable. Adam Silver est à Abu Dhabi pour le match entre Milwaukee et Atlanta, c'est ça ? Je sais qu'il lit toutes les retranscriptions des interviews de joueurs NBA, donc il lira ça : je veux une équipe à Las Vegas, merci".

Puis, plus concrètement en 2023 : "Bien évidemment, vous avez les Raiders ici, les Golden Knights et les Aces. La F1 arrive très bientôt. Le All-Star Weekend s'est déroulé ici à plusieurs reprises. Il y a la Summer League de la NBA... Je pense que l'arrivée d'une franchise NBA s'ajouterait donc parfaitement à l'élan que connaît cette ville. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, et j'espère que j'en ferai partie".

Devenir propriétaire ou en tout cas actionnaire d'une franchise NBA est assez clairement l'un des projets majeurs de LeBron James après sa carrière. La date de sa retraite pourrait d'ailleurs être calibrée par rapport à l'arrivée des nouvelles franchises, s'il parvient à s'impliquer dans celle de Las Vegas.