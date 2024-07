« Mauvais coéquipier et dictateur de la NBA », Enes Kanter allume LeBron James

Enes Kanter ne joue plus en NBA, mais il continue d'observer la ligue et d'intervenir de temps à autre dans des médias. L'ancien intérieur turc devenu citoyen américain, a déjà manifesté par le passé une certaine défiance envers LeBron James. Dans un entretien avec Fox News, il est passé à la vitesse supérieure au moment d'évoquer les derniers sujets liés au "King", notamment l'arrivée de son fils Bronny chez les Lakers ou la nomination de JJ Redick au poste de head coach. Enes Kanter n'y est pas allé de main morte et a clairement sortie le lance-flammes.

"Bronny est peut-être un bon gars, mais il n'est pas assez bon pour jouer en NBA. S'il a été drafté, c'est grâce à LeBron. Si JJ Redick est le coach, c'est grâce à LeBron. Je vais vous dire quelque chose quand même : aucun autre joueur ne veut venir jouer avec LeBron. Les free agents comme Klay Thompson, DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas ne sont pas venus. Ils savent que là-bas tout tourne autour de LeBron. Ils savent qu'ils n'auront aucune influence.

Prenez Russell Westbrook. Il était l'un des meilleurs joueurs de la NBA. C'était littéralement un MVP. Quand la saison avec lui a été un échec, LeBron a essayé de trouver un joueur à blâmer et ça a été Russell Westbrook. Ce n'est pas un bon coéquipier. Il tire les ficelles et essaye de contrôler la narration.

Si vous avez une discussion avec les autres joueurs en NBA, personne ne veut jouer avec lui. Je me suis battu toute ma vie contre des dictateurs. Donc quand j'en vois un, je le sais. LeBron est littéralement le dictateur de la NBA. Il contrôle les médias et la narration. Si tu vas contre son plan, tu seras tradé. Tout le monde le sait".

Quand Enes Kanter dit qu'il s'y connaît en matière de dictateurs, il évoque son combat contre Recep Tayyip Erdogan, le chef d'état turc. Il y a quelques années, Kanter a fait partie de la liste de personnalités expatriées et dépossédées de leur passeport turc pour leurs critiques contre le gouvernement de leur pays et leur affiliation au mouvement de Fetullah Gülen, Hizmet, qu'Erdogan a placé sur la liste des organisations terroristes. La Turquie avait demandé un mandat d'extradition pour rapatrier Enes Kanter et le juger, mais les Etats-Unis s'y sont opposés et ont permis à l'ancien joueur du Thunder, du Jazz ou des Knicks de devenir un citoyen américain, sous le nom d'Enes Kanter Freedom.

